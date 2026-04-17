El récord histórico que logró Mike Trout con sus 5 jonrones en la serie ante los Yankees

Mike Trout, el bateador temible que ganó tres MVP de la Liga Americana y fue a 11 Juegos de Estrellas de MLB, está de vuelta y así lo demostró en la serie contra los New York Yankees.

El ídolo de Los Angeles Angels dio un espectáculo de poder en el Bronx. En los cuatro partidos conectó seis hits y cinco de ellos fueron cuadrangulares, una cifra con la que puso su nombre en los libros de historia.

Con su vuelacercas de 446 pies del jueves, Trout se convirtió en el primer jugador visitante en conectar jonrones en cuatro días consecutivos en Yankee Stadium. Antes, el único otro jugador en conectar jonrones en cuatro juegos consecutivos en una serie contra los Yankees fue John Mayberry Sr. en 1972, pero lo hizo fuera de Nueva York.

“Sinceramente, no me sorprende”, dijo Kurt Suzuki, manager de Los Angeles Angels. “Cuando estás con Mike todos los días, no hay nada que creas que no pueda hacer”.

Mike Trout is the first visiting player to homer on four straight days at the Yankees



The only other player to homer in 4 straight games within a series at NYY is 1972 John Mayberry, over 3 days due to doubleheaders https://t.co/USYNfaTXj1 — Sarah Langs (@SlangsOnSports) April 16, 2026

Las otras marcas que consiguió Mike Trout en Nueva York

Una publicación del portal de MLB destaca otros datos sobre la hazaña del jardinero central de los Angels en su visita a Nueva York:

Mike Trout conectó un jonrón en su último juego en el parque del Bronx en la temporada de 2025, por lo que se unió a Aaron Judge (agosto de 2024) como los únicos jugadores en conectar jonrones en cinco juegos consecutivos en el actual Yankee Stadium desde su inauguración en 2009.

Trout se unió a Jimmie Foxx (1933), Darrell Evans (1985) y George Bell (1990) como el cuarto jugador con cinco jonrones en una serie contra los Yankees, según una investigación de la MLB, pero ninguno de ellos ocurrió en Nueva York.

¿Cuál fue la reacción de Mike Trout?

El astro de los Angels no sabía la dimensión de lo que consiguió con sus batazos en la serie en Yankee Stadium. “Escuchar eso después del partido es bastante surrealista”, dijo. “Con todos los grandes jugadores que han pasado por aquí. Es genial”.

Además, el outfielder apuntó que se siente en la mejor forma de los últimos años, tras varias temporadas impactado por problemas físicos, y casi como en sus mejores momentos. “Estoy muy cerca”, dijo Trout. “Me sentí bien al final del año pasado. Pero se trata de ver bien la bola, seguir mi rutina y tener un buen plan de juego”.

¿Qué números tiene Mike Trout en MLB en 2026?

Hace una semana, antes del juego del sábado, Trout tenía un OPS de .693, pero ahora está en 1.010, después de una racha de seis partidos en los que ha estado realmente encendido. Ahora está bateando para .246/.416/.594 y de sus 17 hits, 10 son extrabases: tres dobles y 7 jonrones. Tiene además dos bases robadas y 16 carreras impulsadas en 19 juegos.

Lidera la Liga Americana en carreras anotadas (21) y bases por bolas recibidas (18). El OPS de por vida de Trout de .977 es el segundo entre los jugadores activos sólo por detrás del 1.026 de Aaron Judge.

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