El dato que demuestra que Mike Trout es el mayor verdugo de los Yankees desde 1990

Desde que los New York Yankees abrieron el Yankee Stadium en 2009, temen con cada visita de Mike Trout. El jardinero de Los Angeles Angeles parece sentirse en casa cada vez que toca el terreno de juego del parque ubicado en el Bronx y esta semana lo volvió a demostrar.

Trout se convirtió en el primer jugador desde 1990 en registrar 4 o más jonrones en una serie contra los Yankees. El 13 de abril conectó dos jonrones en la victoria 11-10 de los Yankees, un día después largó un cuadrangular en la victoria de su equipo 7-1 y en el tercer compromiso de la serie, que terminó en triunfo de los Mulos del Bronx 5-4, sacudió otro vuelacercas.

Gracias a este desempeño, el otrora MVP de la Liga Americana también se convirtió en el primer jugador visitante con cuatro jonrones y ocho carreras impulsadas en una sola serie desde que se inauguró el nuevo estadio de los Yankees.

Mike Trout is the first player since 1990 to record 4+ HRs in a series vs the Yankees pic.twitter.com/edbqUf5u3N — Underdog (@Underdog) April 16, 2026

Trout quiere ponerle fin a las temporadas consecutivas de los Angels sin ir a la postemporada, aunque será una labor complicada. El equipo de Los Angeles no consigue jugar en los playoffs desde el 2014.

Mike Trout y Aaron Judge se muestran admiración y respeto

El jardinero de los Angels también mostró respeto por Aaron Judge en el primer compromiso de la serie, ya que ambos conectaron jonrones. "Fue genial. Así es el béisbol", dijo Trout, según Fox Sports News. "Es lo que los aficionados quieren, y poder ver algo así es bastante genial".

Judge dijo después del partido que intentó hacerle comentarios a Trout después de conectar un batazo que fue dominado por el jardinero de los Angels en la zona de seguridad.

Mike Trout LOVES playing at Yankee Stadium 👀



Trout is the first visiting player with four HR and eight RBI in a single series since this version of Yankee Stadium opened in 2009. pic.twitter.com/HXYLBDgZtE — ESPN Insights (@ESPNInsights) April 16, 2026

"Iba a decirle un par de cosas después de ese batazo que mandó hasta la zona de seguridad", comentó Judge, "Pero no tuve oportunidad y luego él responde de inmediato con dos jonrones enormes. Pones a ese tipo en una situación apretada, en un momento importante, y va a responder siempre; así que es divertido este intercambio con alguien así, especialmente en Nueva York y en el Bronx".

"Es el mejor de todos los tiempos. Ha sido divertido ver toda su carrera, subiendo a una edad tan temprana e instalándose instantáneamente en lo más alto de la lista. Es especial", dijo Judge sobre su compatriota.

Trout se motiva por jugar contra los Yankees y sigue ganando admiradores gracias a su poder y capacidad para brillar en el Yankee Stadium.

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