El récord de jonrones de República Dominicana para una edición del Clásico Mundial

República Dominicana cayó en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol en un juego de infarto ante Estados Unidos, que se impuso por marcador de 2 carreras por 1 en el IoanDepot park de Miami.

Un ponche de Mason Miller a Geraldo Perdomo terminó con las esperanzas del equipo dirigido por Albert Pujos, aunque se van a casa con un récord de jonrones, después del cuadrangular que le conectó Junior Caminero a Paul Skenes para la única carrera quisqueyana del juego.

Dominicana estableció un récord de 15 cuadrangulares en el evento y eso que no llegó a la final. El poder de los bateadores dominicanos fue total desde el inicio del torneo.

Aunque Skenes se vio algo incómodo en sus primeros episodios, luego sacó toda la casta que le ha tenido como el ganador del premio Cy Young. Caminero fue el único que le pudo hacer daño, con un batazo de 105.6 millas por hora y 401 pies por el jardín izquierdo frente a un sweeper de 84.4 mph.

PLÁTANO POWER



Team Dominican Republic sets a new #WorldBaseballClassic record with its 15th homer! 🇩🇴 pic.twitter.com/BLGJkyn0zE — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2026

El jonrón de Caminero establece un récord y superó a los 14 que conectó México en la edición del 2009. Caminero está igualado con el jardinero mexicano Jarren Durán y el inicialista Vinnie Pasquantino por el liderato de estacazos en el Clásico del 2026 con tres.

Pasquantino tendrá la oportunidad de conseguir otro cuadrangular esta noche, cuando se enfrenten con Venezuela en las semifinales del Clásico Mundial. Los tres bambinazos que dio el inicialista de los Kansas City Royals fueron en un mismo juego, en la victoria 9 carreras por 1 sobre México en el cierre de la fase de grupos del torneo.

República Dominicana se va a casa después de llegar invicto a las semifinales, tras haberle ganado a Nicaragua, Israel, Países Bajos, Venezuela y Corea del Sur en cuartos de final.

Es una decepción para un equipo que contaba con estrellas como Fernando Tatís Jr., Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Manny Machado, Ketel Marte, Oneil Cruz y compañía.

Los dominicanos que conectaron jonrones en el Clásico Mundial 2026

Los 15 jonrones de República Dominicana han demostrado que es el país con más poder en el Clásico Mundial y en las Grandes Ligas. A continuación, los jugadores que conectaron jonrones en este torneo.

Junior Caminero con 3, Oneil Cruz con 2, Vladimir Guerrero Jr. con 2, Juan Soto con 2, Fernando Tatís Jr. con 2, Austin Wells con 2, Ketel Marte con 1 y Julio Rodríguez con 1, son parte del récord del equipo en este torneo.

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