Así fue el regreso de Shohei Ohtani como abridor de los Dodgers en el Spring Training 2026

Shohei Ohtani dejó buenas sensaciones en su debut como lanzador en el Spring Training 2026. El japonés de Los Angeles Dodgers estuvo sobre el montículo 4.1 entradas, en la victoria 5-1 de su equipo sobre los San Francisco Giants.

El japonés recetó cuatro ponches en 4.1 entradas en blanco, con 61 pitcheos, 34 de ellos en strike. El jugador de dos vías había estado participando con Japón en el Clásico Mundial de Béisbol, alcanzando los cuartos de final del evento.

Tras perder con Venezuela en esa instancia, el jugador de dos vías se reportó de inmediato al campo de entrenamiento de los Dodgers y este miércoles tuvo su primera salida. Se le vio con fuerza en su recta, alcanzando las 99.6 millas por hora.

“Estoy muy contento con el resultado de hoy”, dijo Ohtani a través del traductor Will Ireton. “Para mi próxima salida, quiero mejorar en el conteo de dos strikes. Simplemente no estaba rematando a los bateadores con tanta frecuencia como quería”.

Antes de su salida, el manager Dave Roberts habló del trabajo que harán con Ohtani previo a la temporada 2026. “Se trata simplemente de hacer lo que podamos con el tiempo que nos queda para que esté listo para la temporada. Él cumplió con su parte mientras estuvo con el equipo de Japón; ahora toca enfrentarlo a competencia real, dejar que acumule trabajo e intentar que llegue lo mejor posible al inicio de la campaña”.

Ohtani lanzará un juego más de pretemporada, el 23 o el 24 de marzo, ante su ex equipo, Los Angeles Angels. Esto quiere decir que no lanzará en la temporada hasta la segunda serie, que será frente a los Cleveland Guardians.

El japonés volvió la temporada pasada al montículo, tras ser operado después de su salida de los Angels. Aunque no fueron sus mejores números desde la lomita, fue una gran noticia para los Dodgers tenerle de vuelta como lanzador.

“Realmente no sentí que fuera mi primer entrenamiento de primavera”, dijo Ohtani después del partido. “Lo veo más como una extensión de la situación de BP en vivo. Así que no me sentí tan mal al llegar a ese juego”.

El derecho de 31 años de edad registró una efectividad de 2.87 en 14 aperturas de temporada regular tras regresar de la lesión en el codo. Además, tuvo un récord de 2-1 con 4.43 de EFE.

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