Ronald Acuña Jr. sobre el Clásico Mundial: "Primero está Venezuela, después los Braves"

Para Ronald Acuña Jr. no hay nada que supere representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Tener la posibilidad de ser campeón del mundo, en una final ante la favorita Estados Unidos, es algo que no se compara con nada, ni con lo que ha sido su carrera en las Grandes Ligas con los Atlanta Braves.

"Yo lo pondría número uno en mi carrera. Amo mucho a los Atlanta Braves, pero yo creo que antes de yo jugar para los Bravos de Atlanta, yo nací en Venezuela. Venezuela hizo a Ronald Acuña Jr. y yo creo que esto lo pondría número uno en mi carrera y estoy demasiado contento por seguir representando a mi país como lo estamos haciendo", dijo Acuña Jr. en rueda de prensa, según el portal de ESPN.

El venezolano, ganador de un MVP y tres Bates de Plata y que cuenta con cinco invitaciones al Juego de Estrellas, conectó 21 jonrones, con 42 carreras impulsadas y .290 de promedio de bateo, en 95 compromisos en la temporada pasada de las Grandes Ligas.

Cabe recordar que comenzó la campaña en la lista de lesionados, por la segunda operación de rodilla a la que se sometió en su carrera. Aunque siempre hubo temor por la salud de Acuña Jr., su deseo desde un principio era representar a Venezuela.

RONALD ACUÑA JR 🇻🇪 sobre llegar a la Final con Venezuela:



"Yo lo pondría número 1 en mi carrera, amo mucho a los Bravos de Atlanta pero yo creo que antes de yo jugar para la Bravos de Atlanta yo nací en Venezuela" pic.twitter.com/Qgy8Iy4HZX — Joframaso (@joframaso) March 17, 2026

Acuña Jr., considerado uno de los mejores peloteros del planeta, siempre tuvo claro que su meta era lavar su imagen del Clásico Mundial pasado, en el cual sus números quedaron en deuda, pese al buen sabor de boca que dejó el equipo al llegar a cuartos de final.

El jardinero de los Braves apenas pudo promediar .222 de average con un doble y par de carreras remolcadas en la edición de 2023. Durante el torneo, Acuña Jr. utilizó el número 42 en lugar de su habitual 13, como un homenaje a Jackie Robinson y a su padre.

“En Venezuela la gente siempre tiene fe en nosotros”, comentó Acuña Jr. a MLB.com. “En las altas y bajas siempre están ahí con esa fe alterada, y yo creo que darle esa felicidad a nuestro país es algo grande en nuestra carrera. Tenemos la fe alterada”, aseguró.

"Para nosotros es una obligación ganar, sin lugar a dudas. Llevar ese trofeo a Venezuela sería un sueño para todos nosotros", finalizó Acuña Jr.

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