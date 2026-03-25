El roster oficial de los New York Yankees del Opening Day 2026 de la MLB
Los New York Yankees anunciaron este miércoles ante de su partido del Opening Night ante los San Francisco Giants su roster oficial para el inicio de la campaña 2026 de las Grandes Ligas.
La ausencia del lanzador dominicano Luis Gil es quizás la más importante de la primera nómina del manager Aaron Boone, quien esperará a necesitar un quinto abridor para volver a llamar al ganador del Novato del Año a las mayores.
“Prefiere ser abridor, entonces para él es frustrante, pero a la vez comprende la posición en que nos encontramos por el calendario durante las primeras dos semanas. Ahora es cuestión de ayudarlo a mantenerlo en ritmo, y también encontrar el mejor equilibro para el relevo y nuestro grupo de abridores”, dijo el coach de pitcheo Matt Blake a la web oficial de las Grandes Ligas.
El lanzador, de 27 años, registró una efectividad (ERA) de 4.66, un WHIP de 1.29 y 24 ponches en 19 entradas y un tercio durante el entrenamiento de primavera. Para Boone lo importante es que el dominicano siga lanzando con el fin de estar listo para cuando la rotación necesite un brazo más.
Otros de los jugadores que tendrá que ausentarse durante las primeras semanas de la temporada es el campocorto Anthony Volpe, quien se sometió a una cirugía en el hombro en el receso de campaña que le dará a José Caballero la oportunidad de ser el shortstop titular de los Bombarderos del Bronx en las primeras de cambio.
El ganador del Cy Young, Gerrit Cole, por su parte, comenzará la zafra en la lista de lesionados de 15 días en el marco de su recuperación de la cirugía Tommy John, y Carlos Rodón también se rehabilita de una operación en su codo que lo dejará al margen hasta finales de abril.
Cole volverá a la rotación de los Yankees en el mes de junio, por lo que Boone decidió que por ahora su rotación estará conformada por Max Fried, Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers.
A continuación, el roster de los Yankees desglosado por posición para el Opening Day de 2026:
Pitchers Abridores (Rotación)
- Max Fried (LHP)
- Cam Schlittler (RHP)
- Will Warren (RHP)
- Ryan Weathers (LHP)
Bullpen (Relevistas)
- David Bednar (Cerrador)
- Camilo Doval
- Tim Hill
- Fernando Cruz
- Ryan Yarbrough (Swing man / Relevo largo)
- Paul Blackburn
- Jake Bird
- Brent Headrick
- Cade Winquest
Receptores (Catchers)
- Austin Wells
- J.C. Escarra
Infielders
- Ben Rice (1B)
- Jazz Chisholm Jr. (2B)
- José Caballero (SS) - Titular mientras Anthony Volpe se recupera.
- Ryan McMahon (3B)
- Paul Goldschmidt (Banca/Platoon)
- Amed Rosario (Utility)
Outfielders
- Aaron Judge (RF)
- Cody Bellinger (LF)
- Trent Grisham (CF)
- Randal Grichuk (Cuarto jardinero)
Bateador Designado (DH)
- Giancarlo Stanton
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Periodista deportivo con más de 20 años de experiencia. Especialista en MLB y amante del fútbol. NBA, F1, boxeo y NFL mis otras pasiones. Del FC Barcelona desde niño. No discuto la grandeza de Messi con nadie.Follow luiscarlosgr