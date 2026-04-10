Ryan Weathers es el primer pitcher de Yankees que lanza al menos 8 innings y pierde desde 2003

Los New York Yankees no habían tenido a un lanzador que actuara en 8.1 entradas y cargara con la derrota desde la temporada del 2023, hasta que Ryan Weathers lo hizo esta semana.

El derecho se convirtió en el primer lanzador de Nueva York en lanzar 8 o más entradas y cargar con la derrota desde que Domingo Germán lanzó 8.1 innings en un revés 3-2 ante los Cleveland Guardians el 1 de mayo de 2023.

Los Yankees volvieron a perder con los Athletics y su ofensiva volvió a decepcionar. En total, los Yankees apenas consiguieron 8 carreras en 27 entradas, en la serie contra el equipo ahora radicado en Sacramento. Perdieron dos de tres partidos y este fin de semana se medirán a los Tampa Bay Rays, en una serie de su división.

Wheathers ha sido una gran sorpresa para los Yankees y ha cumplido hasta ahora con las expectativas, siendo una carta confiable de la rotación. El zurdo tiene 2.81 de efectividad, con 16.0 innings, con 17 hits 5 boletos y 18 ponches, en su primera campaña con el club del Bronx.

Ryan Weathers is the first Yankee to pitch 8+ innings and take the loss since Domingo German pitched 8.1 innings in a 3-2 loss to Cleveland on May 1, 2023 pic.twitter.com/tGxcg9JhsP — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 9, 2026

El zurdo llegó al club en la temporada muerta en un cambio con los Miami Marlins. Los de Florida recibieron en la transacción a los prospectos de los jardines Brendan Jones y Dillon Lewis y los infielders Dylan Jasso y Juan Matheus

La gerencia de los Yankees se fijó en el lanzador para suplir a Gerrit Cole, Clarke Schmidt y Carlos Rodón, quienes comenzaron la temporada 2026 en la lista de lesionados. Aunque Cole y Rodón pueden regresar en las próximas semanas, siempre es positivo tener profundidad en lo que respecta al cuerpo de iniciadores.

Weathers es un apellido familiar para los Yankees, ya que su padre, David, lanzó para el conjunto del Bronx desde 1996 hasta 1997. Se ha visto cómodo con sus pitcheos, sobre todos los quebrados y está cumpliendo el sueño de jugar en el mismo equipo que su progenitor.

Las lesiones lo han afectado en gran parte de su carrera y nunca ha podido lanzar más de 94.2 entradas, que debe ser la meta para este año. En el 2025 con Miami dejó efectividad de 3.99 con un WHIP de 1.28 en 38 entradas y un tercio de acción.

Descansar al bullpen de los Yankees parece ser clave para el manager Aaron Boone y, en ese sentido, Weathers ayudó a su manager con su extraordinaria salida.

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