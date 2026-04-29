El sacrificado en los Yankees para subir al boricua Elmer Rodríguez

Los New York Yankees realizaron un movimiento inesperado en su roster este miércoles, en pro de abrirle espacio en su roster al talentoso abridor Elmer Rodríguez, considerado el prospecto número 3 de la organización.

Es que la web oficial de MLB reveló que los mulos colocaron en asignación a Randal Grichuk, noticia que sorprendió especialmente porque el veterano jardinero había sido una incorporación buscada por la directiva desde hacía varias temporadas.

A sus 34 años, Grichuk firmó con los Yankees durante la etapa final del Spring Training y logró ganarse un lugar en la nómina del Día Inaugural. Su rol estaba pensado principalmente para enfrentar a lanzadores zurdos y aportar profundidad en los jardines.

Aunque sus números ofensivos no fueron sobresalientes, el ex St. Louis Cardinals y Kansas City Royals, entre otros, comenzaba a mostrar señales de recuperación tras un inicio complicado. En 16 encuentros disputados con los Bombarderos, registró promedio de bateo de .194, con seis imparables en 31 turnos, incluyendo cuatro dobles y dos impulsadas, luego de no conectar hits en sus primeras 15 apariciones.

La salida de Grichuk también genera un impacto directo en la distribución del tiempo de juego dentro del roster. Uno de los principales beneficiados sería Jasson Domínguez, joven promesa dominicana que ahora podría recibir más oportunidades en los bosques, aunado a ocupar el lugar de Giancarlo Stanton, enviado a la lista de lesionados por una distensión en la pantorrilla derecha.

El movimiento también permite que Max Schuemann permanezca temporalmente en la nómina principal. El infielder fue ascendido desde Triple-A y podría mantener su plaza mientras los Yankees esperan el regreso de Anthony Volpe, quien continúa recuperándose de una cirugía en el hombro izquierdo realizada el pasado octubre.

Los números de Elmer Rodríguez en las menores de los Yankees

Durante su desempeño con el Scranton/Wilkes-Barre, filial Triple-A de los Yankees, Rodríguez dejó números llamativos que respaldan un ascenso para debutar este miércoles versus Texas Rangers, ya que, pese a dejar marca de 1-2, cosechó una notable efectividad de 1.27 en 21.1 entradas, divididas en cuatro aperturas en las que mostró dominio constante y una notable facilidad para limitar el daño ofensivo de sus rivales.

En su primera campaña en el sistema neoyorquino, recordando que arribó allí tras el 2024, desde Boston Red Sox, el boricua dominó en Clase-A Alta y Doble-A previo a cerrar el 2025 con experiencia en Triple-A, totalizando 11-8 y 3.12 en rayitas admitidas en 150.0 episodios.

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