¿Es Sandy Alcántara la pieza que le falta a los Yankees para ganar la Serie Mundial?

Varios elementos llevan a los analistas de MLB a pesar que Sandy Alcántara no terminará la temporada de 2026 con el uniforme de los Miami Marlins, sino que será transferido antes de la fecha límite de cambios del 31 de julio.

Alcántara ha tenido algunos altibajos en este comienzo de campaña, pero varias de sus salidas lo han mostrado en su mejor nivel. Aparentes diferencias con su manager, Clayton McCullough, en sus últimas dos aperturas no han hecho más que intensificar los rumores.

Y como siempre, los New York Yankees se asoman como un posible destino para el lanzador dominicano de 30 años de edad. Desde hace tiempo ha habido rumores de que en el Bronx ven al derecho como un posible objetivo, pero cabe preguntarse si realmente lo necesitan.

Los Yankees estuvieron tras a pista de Alcántara durante el receso de invierno, cuando sabían que tendrían que empezar la campaña con tres miembros titulares de su rotación en la lista de lesionados y buscaban ayuda en el mercado.

Pero sus abridores tienen la quinta mejor efectividad colectiva y están a semanas de incorporar a Gerrit Cole y Carlos Rodón, por lo que la urgencia se atenúa. Sin embargo, siempre es importante para una escuadra con sus aspiraciones tener a un serpentinero de calidad que le garantice muchos innings y que puede resultar clave para dar el paso y volver a instalarse en la Serie Mundial.

¿Cómo luciría la rotación con Sandy Alcántara?

La hipotética adquisición de Sandy Alcántara blindaría por completo la rotación de abridores del manager Aaron Boone, que podría tener a su disposición a dos ganadores del Cy Young. El grupo de iniciadores podría verse así, sin contar con que Clarke Schmidt también podría regresar al final de la campaña:

Max Fried

Gerrit Cole

Carlos Rodón

Sandy Alcántara

Cam Schlittler

¿Qué números tiene Sandy Alcántara en MLB?

El dominicano está liderando a los lanzadores de la Liga Nacional con 4 aperturas, un juego completo, un blanqueo y 30.1 innings lanzados. Muestra efectividad de 2.67, balance de 2-1, 22 ponches y 6 bases por bolas.

Está en su novena temporada en las Grandes Ligas (siempre con el uniforme de los Marlins), en las que ha sido dos veces elegido al Juego de Estrellas, terminó décimo en la votación para el MVP y ganó el Cy Young de la Liga Nacional en 2022. De por vida tiene récord de 54-68, efectividad de 3.63 y WHIP de 1.16 en 181 partidos (173 como abridor), con 953 ponches por 336 boletos.

¿Cómo es el contrato de Sandy Alcántara con los Marlins?

En 2026 Sandy Alcántara llegó al último año garantizado en el contrato que firmó con los Marlins en 2022 por cinco temporadas y 56 millones de dólares, que le reporta un salario de $17.3 millones esta zafra. El acuerdo incluye una opción de club para 2027 por 21 millones de dólares y contempla el pago de $2 millones si no es ejercida y de un bono de un millón de dólares si es cambiado a otra organización.

¿Qué prospectos pueden entregar los Yankees a Miami por Alcántara?

Tomando en cuenta la jerarquía que le da el Cy Young, el buen momento que vive en este comienzo de campaña y el hecho de que pueden retenerlo un año más, los Yankees podrían verse obligados a entregar a un prospecto de primer nivel en el paquete de cambio por Sandy Alcántara.

Ese podría ser el outfielder y bateador zurdo Spencer Jones, que llevaría su poder a Miami y se marcharía junto al jugador de 22 años de edad Kaeden Kent, que puede desempeñarse como campocorto, segunda base e inicialista y que está bateando para .300/.391/.375, con .766 de OPS, 3 dobles y 3 bases robadas en el Hudson Valley, de Clase A+.

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