¿Se quedará Craig Kimbrel en los Mets tras no hacer el roster del Opening Day?

Los New York Mets anunciaron que el experimentado relevista Craig Kimbrel no será parte del roster de Grandes Ligas del equipo en el Opening Day de la campaña de 2026.

El manager Carlos Mendoza informó que aunque el dos veces ganador del Relevista del Año en las mayores no hizo el corte del equipo grande, tiene planeado continuar en el club y esperar la oportunidad de subir a la MLB nuevamente.

Kimbrel, de 37 años y ganador de 9 invitaciones al Juego de Estrellas, firmó un contrato de ligas menores con los Mets en enero. Lanzó en seis partidos de los entrenamientos de primavera, ponchando a cinco bateadores y permitiendo cuatro hits y tres carreras.

"Debemos tomar las decisiones difíciles que sean mejores para el equipo y, desafortunadamente, Craig no formará parte del roster [del Opening Day]. Ahora está decidiendo si quiere quedarse, y parece que se inclina por eso", dijo Mendoza a los medios en los entrenamientos primaverales.

"Le gusta estar aquí, quiere ganar, pero también va a buscar otras oportunidades. Hay una buena posibilidad de que se quede aquí en Florida para seguir lanzando y esperar a que se presente la oportunidad", agregó.

The Mets have informed Craig Kimbrel that he will not be a member of their bullpen for Opening Day pic.twitter.com/rZvI0eXyfy — SNY Mets (@SNY_Mets) March 22, 2026

Los metropolitanos saben del talento de Kimbrel, por ello esperan que el relevista tenga la paciencia de esperar por su chance. En la temporada pasada registró una efectividad de 2.25 en un total de 14 apariciones combinadas con los Atlanta Braves y los Houston Astros. Ponchó a 17 bateadores, permitió 10 hits y otorgó siete bases por bolas.

"Vimos algo de 92-93 [mph], vida en la recta y forma en sus lanzamientos secundarios. Fue una buena señal... pero buscamos consistencia", explicó Mendoza.

Kimbrel, también ganador de la Serie Mundial en 2018 con los Boston Red Sox, ganó el premio Novato del Año en el 2011 con el uniforme de los Braves, presagiando lo que ha sido una carrera llena de éxitos.

Según fuentes cercanas y comentarios de Mendoza, Kimbrel prioriza estar en un equipo contendiente. Su decisión de quedarse en Port St. Lucie (sede de entrenamiento de los Mets) sugiere que prefiere esperar una oportunidad en Queens antes que buscar un contrato de ligas menores con un equipo de menor perfil.

No obstante, Kimbrel no esperará mucho. Aguardará durante las primeras semanas para saber si cuenta para el manager Mendoza, quien tiene la obligación de reivindicarse tras una zafra en la que no pudieron clasificar a los playoffs.

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