Shohei Ohtani abre el juego ante Venezuela con un enorme jonrón para Japón

Shohei Ohtani tampoco esperó mucho para descifrar los lanzamientos de Ranger Suárez, el lanzador de Venezuela, en el compromiso de cuartos de final del Clásico Mundial. El japonés conectó cuadrangular enorme por el jardín derecho en su primer turno, para igualar la pizarra 1-1 en el primer episodio del compromiso.

El jugador de Los Angeles Dodgers esperó un pitcheo quebrado de Suárez para demostrar su poder y recorrer las bases con un paso que le generó confianza a sus compañeros. Fue su tercer jonrón del campeonato, tras los conectados en la primera ronda.

Ohtani igualó el compromiso después de que Ronald Acuña Jr. había sonado jonrón en su primer turno ante Yoshinobu Yamamoto. Japón le respondió de la misma manera a la selección de Venezuela en el cierre del episodio.

Shohei Ohtani y Ronald Acuña Jr. se convirtieron en los dos primeros jugadores en conectar jonrones en su primer turno en un primer episodio de un partido del Clásico Mundial de Béisbol. Coincidencialmente, ambos son ganadores del premio Jugador Más Valioso en las Grandes Ligas.

El jugador de dos vías ha demostrado todo lo que representa para el béisbol en este torneo. Ha sido seleccionado en cinco oportunidades al Juego de Estrellas, 5 veces seleccionado como All-MLB, fue Novato del Año en 2018 y tiene cuatro Bates de Plata. Su capacidad para conectar jonrones y robar almohadillas también lo colocan en un selecto grupo de jugadores.

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SHOHEI OHTANI HAS TIED THIS GAME 🔥 pic.twitter.com/YFaWua02wC — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 15, 2026

Ohtani busca su segundo título con Japón y el cuarto en la historia del país asiático, después del conseguido en 2023, cuando como lanzador salió del bullpen para colgarse el juego salvado y ponchar a Mike Trout para el último out del juego.

Ohtani y Ranger Suárez se habían enfrentado en postemporada, en un duelo contra los Philadelphia Phillies, en el que el venezolano había salido mejor parado con la victoria. El ganador de este compromiso se enfrentará a Italia en las semifinales.

Japón parte como favorito en este duelo ante Venezuela, tomando en cuenta que han conseguido el título en tres ocasiones, en 2006, 2009 y 2023.

Por su parte, la selección de Venezuela apenas ha conseguido en una oportunidad meterse en las semifinales del torneo y fue en el 2009, cuando cayeron ante Corea del Sur en esa instancia y luego Japón terminó llevándose el campeonato con una victoria en la final entre rivales asiáticos.

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