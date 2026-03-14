Shohei Ohtani muestra un gran respeto por Miguel Cabrera en la previa del encuentro entre Venezuela y Japón

Shohei Ohtani dio un espectáculo en su práctica de bateo previa al encuentro de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol ante Venezuela. El slugger de Los Angeles Dodgers sacó varias pelotas hacia el segundo piso de las gradas del IoanDepot park de Miami.

Pero eso no fue lo único sorprendente del astro japonés. El jugador de dos vías se acercó a Miguel Cabrera, coach de Venezuela, antes de iniciar su calentamiento y saludó al ex astro de los Detroit Tigers con mucho respeto y admiración.

Ohtani siempre ha mostrado admiración por el pelotero venezolano, aunque poco coincidieron en el beisbol de las Grandes Ligas. Sabe el recorrido y los logros de un pelotero que será parte del Salón de la Fama de Cooperstown en el futuro.

Cabrera, además, es uno de los bateadores históricos del Clásico Mundial, habiendo participado en las ediciones anteriores, desde 2006 hasta 2023. Se retiró de las Grandes Ligas en ese último año en el que participó en el Clásico, dejando atrás una carrera increíble.

Cabrera es dueño de dos MVP, incluyendo una Triple Corona ofensiva, igual que siete Bates de Plata y 12 All Star, aunado a finalizar con 3.174 hits (17 de todos los tiempos en MLB), 511 jonrones (25), 627 dobles (13), 1.881 empujadas (13) y una línea vitalicia de .306/.382/.518 con un OPS de .900 en 21 años de trayectoria.

Ohtani ha sido cuatro veces MVP, con los premios conseguidos en 2021, 2023, 2024 y 2025. Será candidato también para el galardón en este 2026, si se mantiene con salud.

El jugador de dos vías ha sido seleccionado en cinco oportunidades al Juego de Estrellas, 5 veces seleccionado como All-MLB, fue Novato del Año en 2018 y tiene cuatro Bates de Plata. Su capacidad para conectar jonrones y robar almohadillas también lo colocan en un selecto grupo de jugadores

Cabrera acompaña al equipo venezolano como asistente del coach de bateo, Carlos Méndez, como parte del cuerpo técnico del manager Omar López. Se le ha visto muy cercano a los jugadores, dando consejos de bateo y guiando a los jóvenes del equipo.

Por su parte, Ohtani busca su segundo título con Japón y el cuarto en la historia del país asiático, después del conseguido en 2023, cuando el jugador de dos vías salió del bullpen para colgarse el juego salvado y ponchar a Mike Trout para el último out del juego.

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