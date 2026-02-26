Shohei Ohtani se une a la selección de Japón del Clásico Mundial 2026

La estrella de los Dodgers de Los Angeles, Shohei Ohtani, se incorporó este jueves a la selección de Japón que defenderá la corona del Clásico Mundial de Béisbol, torneo que ha dominado desde su creación.

El combinado nipón se ha consagrado campeón de la justa internacional en 3 ocasiones (2006, 2009 y 2023), siendo la última ante en Estados Unidos en una final que será recordada como la mejor de la corta historia del torneo, sobre todo por el último out del juego protagonizado por Ohtani como lanzador y Mike Trout, la figura del equipo de las barras y las estrellas.

Pese al entusiasmo que hay con la participación el MVP reinante de la Liga Nacional con Japón, no es menos cierto que sólo lo hará como bateador designado, dejándolo fuera tanto de la rotación como del bullpen de su selección en 2026. Y es que Ken Rosenthal y Evan Drellich, de The Athletic informaron que quizás Ohtani no haya tenido cómo pagar el seguro médico que le hubiera permitido lanzar, así sea como relevista.

Ohtani viene de ganar el MVP de la Liga Nacional en 2025, siendo líder del circuito en anotadas (146), slugging (622) y OPS (1.014), remolcó mas de 100 carreras (102) por tercera vez en su carrera y tuvo su segunda temporada con más de 50 jonrones con un tope personal de 55. Además, tuvo 14 aperturas entre junio y septiembre, con balance de 1-1, efectividad de 2.87 y 62 ponches por 9 boletos. En la postemporada lanzó 20.1 entradas en cuatro apariciones, incluyendo una salida de 2.1 innings en el Juego 7 de la Serie Mundial con apenas tres días de descanso.

“Estoy feliz de jugar nuevamente representando a Japón”, escribió Ohtani en japonés el 23 de diciembre, mostrando el compromiso con su país.

La de 2026 será la segunda participación de Ohtani en el Clásico Mundial. Su debut en la edición de 2023 fue de ensueño y se llevó el premio al Jugador Más Valioso con average de . 435, OPS de 1.345 y una marca de 2-0 con efectividad de 1.86 como lanzador.

Japón estará en el Grupo C del Clásico Mundial junto a Corea del Sur, Australia, República Checa y Chinese Taipei (Taiwán), y se espera que sea el primero de la llave. Este grupo se jugará en el Tokyo Dome de Tokio entre el 5 y el 10 de marzo de 2026.

