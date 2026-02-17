Spencer Jones sobre su ascenso a la MLB con los Yankees: "Es cuestión de tiempo"

Los aficionados de los New York Yankees han escuchado hablar desde hace un buen tiempo sobre Spencer Jones, el jardinero prometedor que espera causar un gran impacto en la MLB. Sin embargo, con 24 años de edad todavía no ha recibido el llamado de Aaron Boone para unirse al equipo de Grandes Ligas.

Jones vivió toda la campaña 2025 entre Doble A y Triple A, con un excelente promedio de bateo de .274 en ambas categorías, 35 jonrones y 80 carreras impulsadas. Cualquier otro club ya hubiera subido a un prospecto de esas características, pero en los Yankees la situación es distinta.

El Spring Training podría definir el futuro de Jones, quien luchará por un puesto como jardinero del equipo. Se espera que Jasson Domínguez empiece el año en Triple A, lo que le abre las puertas a Jones para conseguir un cupo en los jardines.

Spencer Jones believes his Yankees debut is "only a matter of time," despite his blocked path to the majors https://t.co/h8sAMDMkot pic.twitter.com/cQOmTzmmFo — SNY (@SNYtv) February 16, 2026

"Mi mayor enfoque esta primavera es concentrarme en las pequeñas cosas que hago bien", dijo el lunes a SNY en Tampa, Florida. "Entre darle a la bola, jugar buena defensa y robar bases, voy a intentar ser el mejor atleta que pueda ser cada día".

Jones tiene algo que ajustar en su swing y es la cantidad de veces que no puede conectar la pelota, lo que se traduce en muchos ponches. En 2025, se ponchó el 37% de las veces en 122 juegos en Doble A, una cuota no apta para las Grandes Ligas.

No obstante, su producción de cuadrangulares e impulsadas llaman la atención y si se trata de un bateador zurdo, que puede aprovechar las dimensiones del Yankee Stadium, mucho más.

Ha pasado la temporada baja haciendo ajustes en su mecánica ofensiva y dice estar en óptimas condiciones para cuando empiecen los juegos de pretemporada esta semana.

"Siento que estoy progresando bien. Sé que la organización me valora y he tenido éxito. Es solo cuestión de tiempo", afirmó el jugador que pesa 108 kilos y mide 2.01 metros de estatura.

El manager del equipo, Aaron Boone, se muestra complacido de la forma física en la que llegó Jones a los campos de entrenamiento. "Spencer ha tenido un buen invierno de trabajo... ha hecho muchos ajustes realmente buenos. Tuvo una temporada el año pasado que justifica que ahora esté presionando en este nivel", dijo el estratega de los Yankees.

Jones no figuró en la lista de los 100 mejores prospectos de MLB Pipeline y Baseball America, pero su bate intentará demostrar que se equivocaron en no incluirlo.

