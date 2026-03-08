Tarik Skubal permite jonrón en su primer pitcheo con Estados Unidos en el Clásico Mundial

Tarik Skubal sólo hará una apertura con Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, la de este sábado ante Gran Bretaña. Sin embargo, y pese a estar enfocado en darle al Team USA otra victoria, el as de los Detroit Tigers permitió un jonrón en su primer pitcheo en el torneo de naciones organizado por la MLB.

Skubal fue sorprendido por el jardinero Nate Eaton, quien conectó una recta a 95 millas por hora para despachar un cuadrangular de 390 pies que colocó la pizarra 1-0 a favor de Gran Bretaña en el mismo primer inning.

Pese a que en principio el batazo se había cantado como foul, los umpires se reunieron para enmendar el error y darle el jonrón a Eaton, quien recorrió las bases ante las miradas incrédulas de los fanáticos de Estados Unidos.

TARIK SKUBAL SERVES UP A HOME RUN TO NATE EATON ON THE FIRST PITCH OF THE GAME pic.twitter.com/xiylZiTeso — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 8, 2026

"Intento hacer ambas cosas: lanzar para la selección estadounidense, pero entiendo la necesidad de estar aquí con estos chicos (Tigers) y prepararme para la temporada", declaró Skubal antes del Clásico Mundial. "Creo que es lo mejor de ambos mundos en ese aspecto y estoy agradecido de que me hayan contactado para eso".

Aunque su aporte en el montículo será breve, Skubal no descarta mantenerse cercano al equipo si Estados Unidos avanza a instancias decisivas. "Si llegan a la final, creo que intentaré presionar para ir a ver el juego y estar con los chicos", añadió el triple coronado del joven circuito en 2024.

Tarik Skubal ganó arbitraje salarial a Tigers con contrato récord

Tarik Skubal dio un golpe histórico en los anales del arbitraje salarial de las Grandes Ligas al vencer en la audiencia a los Detroit Tigers, logrando ganar 32 millones de dólares en la temporada de 2026 antes de convertirse en agente libre.

Los bengalíes habían solicitado ante el juez pagar 19 millones de dólares a su as, sin embargo, el monto no fue considerado como justo para el dos veces ganador del Cy Young. La diferencia de 13 millones de dólares antes de la audiencia fue la mayor desde que la MLB implementó el sistema de arbitraje en 1974.

Además, el acuerdo de Skubal es el más grande jamás otorgado a un jugador elegible para el arbitraje salarial, superando el contrato de Juan Soto con los New York Yankees en 2024 por un millón de dólares.

Skubal ha sido el ganador del Cy Young en la Liga Americana en las últimas dos temporadas, teniendo en sus registros dos invitaciones al Juego de Estrellas, la Triple Corona del pitcheo en 2024 y par de títulos de efectividad seguidos en el joven circuito.

Skubal dejó marca de 13-6 con 2.21 de efectividad, 241 ponches, 33 boletos, 2.45 de FIP, 0.891 de WHIP y un blanqueo en 195.1 entradas de labor (31 aperturas) en la temporada de 2025.

