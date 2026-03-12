Tarik Skubal responde a quienes lo critican por su "falta de patriotismo" por dejar al Team USA

Tarik Skubal solo tuvo una salida en el Clásico Mundial de Béisbol, antes de reportarse nuevamente al campamento de los Detroit Tigers. El Cy Young de la Liga Americana en 2025 fue criticado por esta decisión y fue acusado de "falta de patriotismo".

Estados Unidos estuvo cerca de no clasificar a la segunda fase del torneo. Si México le llegaba a ganar a Italia por cuatro carreras o menos, el Team USA se despedía del campeonato. Sin embargo, los italianos vencieron 9 carreras por 1, clasificaron en el primer lugar de forma invicta y le dejaron el segundo puesto a la escuadra dirigida por Mark DeRosa.

"Simplemente no es justo", dijo el as de los Detroit Tigers el miércoles tras regresar al campamento de entrenamiento, según informó Jayson Stark de The Athletic. "Pero eso es parte del negocio. Es parte del juego. Sin embargo, si me conocieran a nivel personal y supieran lo que mis compañeros piensan de mí, no creo que fuera justo decir esas cosas".

Skubal había anunciado durante el Clásico que solo haría una apertura, que fue ante Gran Bretaña. Después se mencionó la posibilidad de una segunda salida, pero luego el lanzador prefirió retroceder a su idea original.

Esta decisión hizo que muchos aficionados le criticaran por falta de compromiso con su selección, algo con lo que no está de acuerdo el lanzador zurdo, quien indicó que no hubo un factor externo que le hiciera tomar esa decisión de una sola apertura.

"No, porque muchas de esas opiniones y narrativas son creadas por personas que no me conocen, ¿sabes?", expresó el dos veces ganador consecutivo del Cy Young de la Liga Americana. "Creo que si le preguntas a cualquiera en el clubhouse, a mis colegas... si le preguntas a cualquier compañero en ese clubhouse de la selección de EE. UU., todos han sido grandes compañeros en su apoyo a lo que estoy pasando".

"Ellos también tuvieron un gran impacto en esta decisión. Hablé con todos personalmente. Me llevé a muchos de esos muchachos aparte y me ayudaron a decidir. Así que, lo que se habla se crea afuera... no puedo controlarla. Quiero controlar lo que puedo controlar... y no puedo controlar lo que se habla".

Skubal se prepara para una temporada importante en su carrera, ya que probará la agencia libre después de la campaña 2026 y se espera que reciba uno de los contratos más lucrativos en la historia para un lanzador abridor.

