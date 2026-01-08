¿Cuántos títulos tiene México en la Serie del Caribe?

México comenzó a tener representación en la Serie del Caribe en la edición de 1971, cuando ya se había instaurado la segunda etapa del torneo, y desde entonces se convirtió en un competidor que si bien ha tenido algunos altibajos y en muchas ocasiones han sido la “cenicienta” del torneo, ha emergido para darle pelea a los “países potencia” en muchas ocasiones.

Es verdad que está lejos de amenazar la marca de coronas que tienen los equipos de República Dominicana, pero sí supera a otros países de gran tradición en el béisbol, como es el caso de Venezuela.

En 2025, en la edición organizada en Mexicali, los Charros de Jalisco quedaron cerca de conseguir el décimo título para su país al llegar hasta la final, pero sus ilusiones se vieron truncadas cuando los superó la leyenda de MLB Albert Pujols, que en su primer año como manager llevó a los Leones del Escogido al campeonato.

La Serie del Caribe 2016 vio coronarse a Mexico | Santiago Vidal/GettyImages

En 2026 la Serie del Caribe se jugará en el Estadio Panamericano de Guadalajara. Es el segundo año (de tres seguidos) que la justa regional se celebra en tierras mexicanas.

Además, por la ausencia de Venezuela en protesta por perder la sede de Caracas 2026, los anfitriones tendrán dos equipos (el campeón y el subcampeón de la Liga Arco del Pacifico), con lo que esperan aumentar sus probabilidades de acabar con una sequía que ya llega a 11 años.

México en la historia

Cinco años le tomó a los equipos mexicanos tener su primera celebración. En 1976 llegó el primer título, conseguido por los Naranjeros de Hermosillo, que estaban dirigidos por Benjamín “Cananea” Reyes.

En esa edición se destacó uno de los grandes bateadores históricos de la liga mexicana, Héctor Espino, que fue clave para que los Naranjeros terminaran al frente de la tabla con marca de 5-1.

A partir de entonces tuvieron una frecuencia de una corona por década hasta que a partir de los años 2000 se hicieron más competitivos. Cuatro de sus nueve campeonatos los consiguieron en un lapso de seis años (ganaron en 2011, 2013, 2014 y 2016) y todos sus títulos se reparten entre cinco equipos: Naranjeros, Tomateros de Culiacán, Yaquis de Ciudad Obregón, Venados de Mazatlán (con dos cada uno) y Águilas de Mexicali.

La escuadra de Mazatlán fue la última en levantar el trofeo para México y lo hizo de manera invicta en la edición de 2016, celebrada en Santo Domingo. En la final derrotaron a los venezolanos Tigres de Aragua con un jonrón en la novena entrada de Jorge Vásquez para que el manager Juan José Pacho sumara su segundo campeonato en el torneo regional.

Otros dirigentes con dos títulos en equipos mexicanos son Benjamín Reyes, Francisco Estrada y Eddie Díaz.

A continuación, los títulos de México en la Serie del Caribe:

Equipo Sede Año Naranjeros de Hermosillo Santo Domingo 1976 Águilas de Mexicali Maracaibo 1986 Tomateros de Culiacán Santo Domingo 1996 Tomateros de Culiacán Caracas 2002 Venados de Mazatlán Mazatlán 2005 Yaquis de Ciudad Obregón Mayagüez 2011 Yaquis de Ciudad Obregón Hermosillo 2013 Naranjeros de Hermosillo Isla de Margarita 2014 Venados de Mazatlán Santo Domingo 2016

