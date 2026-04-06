Últimas noticias y rumores de MLB | Luis Gil se alista para regresar con Yankees, Sandy Alcántara y más

Los New York Yankees ya tiene claro el plan del pitcheo abridor para los próximos días y anunciaron que llamarán de ligas menores a Luis Gil, que comenzó el año en el Scranton/Wilkes-Barre, la sucursal Triple A.

El derecho dominicano regresa a MLB después de hacer una apertura en Rochester el domingo en las menores. El manager Aaron Boone declaró el fin de semana que el plan con Gil es que tenga su descanso regular, lo que indica que su primera apertura en las mayores de 2026 sería el viernes contra los Tampa Bay Rays en St. Petersburg.

Gil no fue parte del roster del Opening Day con el conjunto del Bronx, porque Boone programó una rotación de cuatro abridores (Max Fried, Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers), y prefirió que el quisqueyano tuviera acción garantizada.

En su salida dominical actuó 4.2 innings en los que permitió 4 hits y 3 carreras limpias y otorgó 4 boletos y 6 ponches. Hay reportes de que su velocidad bajó a 95 mph.

Luis Gil will make his season debut for the Yankees on Friday against the Tampa Bay Rays, per @M_Marakovits pic.twitter.com/C5vI8FXsO6 — SleeperYankees (@SleeperYankees) April 5, 2026

¿Qué dicen los especialistas sobre la lesión de Mookie Betts?

Los Angeles Dodgers perdieron a su campocorto estrella, Mookie Betts, por tiempo indeterminado. El manager Dave Roberts informó a FOX Sports MLB que ingresará a la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el oblicuo derecho y que Hyeseong Kim será ascendido desde Triple A.

Después de anuncio, el Dr. Jesse Morse publicó un comunicado en la red social X que habla de la dolencia de Betts: “Mookie Betts – distensión del oblicuo. Los músculos oblicuos son responsables de la torsión y son músculos centrales. Por lo tanto, cada vez que giras el abdomen, los músculos oblicuos son responsables de volver a centrarte. Las distensiones oblicuas son lesiones en el músculo, generalmente en el punto donde se inserta en la costilla. No está claro si se trata de una distensión leve de grado 1 o de un desgarro parcial de grado 2”.

“A menudo, estas lesiones ocurren en el lado no dominante, algo muy común en los jugadores de béisbol. Son realmente dolorosas, especialmente porque hay nervios que pasan cerca de las costillas donde se insertan. Tradicionalmente, se inyectan cuidadosamente bajo ultrasonido con plasma rico en plaquetas (PRP) o células madre. La cirugía es muy poco frecuente en estos casos. El tiempo mínimo de recuperación es de 10 días para una lesión de grado 1, pero se acerca a las 4 semanas si es de grado 2”, indicó.

El tiempo de Mark Vientos con los Mets podría terminar pronto

El buen momento ofensivo de Mark Vientos podría, paradójicamente, impulsar su salida de New York Mets, que sigue sumido en una crisis de comienzo de temporada y podría salir al mercado de cambios más temprano de lo esperado.

El bateador diestro ha participado en 7 partidos en lo que va de la campaña y tiene línea ofensiva de .476/.522/.714, OPS de 1.236 con un jonrón, dos dobles y cuatro carreras impulsadas.

En el receso de temporada, los Mets agregaron a los infielders Bo Bichette (titular de la tercera base), Marcus Semien (en segunda) y Jorge Polanco (para la inicial) y Vientos parece haberse quedado sin un lugar. “No sería nada sorprendente que Nueva York realizara un traspaso que lo involucrara, posiblemente incluso mucho antes de la fecha límite”, dicen los reportes.

¿Qué decidirán los Marlins con Sandy Alcántara?

Un reporte de Bob Nightengale para USA Today este domingo informa que ejecutivos de MLB esperan que los Miami Marlins cambien al ex ganador del premio Cy Young, Sandy Alcántara antes de la fecha límite, a pesar del excelente inicio de temporada.

“Deben decidir si traspasan al as Sandy Alcántara, quien está mostrando indicios de su nivel para el Cy Young de 2022 al comenzar la temporada con un récord de 2-0 y una efectividad de 0.00, ponchando a [12] en [16] entradas, incluyendo una blanqueada de tres hits y juego completo en su última apertura contra los Marlins”, escribió Nightengale. “El contrato de cinco años y $56 millones de Alcántara expira después de esta temporada, pero tiene una opción del club de $21 millones o una indemnización de $2 millones en 2027”.

Siguen las extensiones millonarias a prospectos

Los Milwaukee Brewers hicieron oficial que le dieron al prospecto Cooper Pratt una extensión de contrato por ocho años y $50.75 millones. El campocorto de 21 años de edad fue inscrito en el roster de 40 y enviado a la filial Triple A de Nashville.

Como consecuencia, El jardinero Steward Berroa fue designado para asignación. Hay reportes confirmados por el portal especializado Spotrac que señalan que el pacto entre Milwaukee y el infielder incluye dos opciones de club por un valor aproximado de $15 millones anuales. Fue tomado en el draft de 2023 y le dieron un bono de $1.3 millones.

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