El último cambio del roster de Estados Unidos para el Clásico Mundial de 2026

Estados Unidos cuenta con un cuerpo de pitcheo que, a priori, lo posiciona como uno de los grandes favoritos para conquistar el título del próximo Clásico Mundial de Béisbol.

A raíz de dicho panorama, la selección norteamericana sumó una nueva pieza a su cuerpo de serpentineros: Ryan Yarbrough; actual zurdo de los New York Yankees y uno de los brazos más versátiles de la Liga Americana.

La incorporación de Yarbrough fue anunciada oficialmente por la federación estadounidense, luego de que Joe Ryan, abridor estelar de los Minnesota Twins, quedara fuera del roster activo para la fase de grupos debido a una inflamación en la espalda diagnosticada la semana pasada. Aunque la lesión no parece de gravedad, el cuerpo técnico que encabeza Mark DeRosa optó por no arriesgarlo en el inicio del torneo.

Ryan, sin embargo, no ha sido descartado por completo de la justa. El derecho fue transferido a la Lista de Lanzadores Designados, una condición que le permitiría reincorporarse a la nómina en caso de que el combinado de las barras y las estrellas avance a la siguiente ronda, haciendo que el propio monticulista mantenga la esperanza de recuperarse a tiempo para aportar en instancias decisivas.

Joe Ryan will miss the World Baseball Classic due to a back injury. He's being replaced by Ryan Yarbrough



(via @Joelsherman1) pic.twitter.com/iDQmPc9ZP0 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 1, 2026

Por su parte Yarbrough, de 34 años, aportará experiencia y versatilidad al staff. Accionando a tiempo completo con los Yankees durante el 2025 de MLB registró efectividad de 4.36 en 19 presentaciones, ocho de ellas como abridor. Mientras tanto, acumula 4.22 de promedio en rayitas limpias de por vida en 215 presentaciones, con 76 aperturas, números que reflejan su capacidad para adaptarse tanto al rol de relevista largo como al de iniciador ocasional.

El siniestro firmó en noviembre pasado un contrato por una campaña para continuar en la popular escuadra del Bronx, siendo ésta una muestra de la confianza que la organización mantiene en su aporte dentro del cuerpo de lanzadores. Ahora, el ex Tampa Bay Rays y Los Angeles Dodgers, entre otros clubes, tendrá la oportunidad de representar a su país en uno de los torneos más exigentes del calendario internacional.

Estados Unidos iniciará su participación en el Clásico Mundial el viernes frente a Brasil en el Daikin Park de Houston, como parte de un Grupo B que también comparte con México, Italia y Gran Bretaña. Con una rotación sólida y profundidad en el bullpen, el conjunto que pilota DeRosa buscará imponer condiciones desde el arranque y confirmar su condición de candidato a levantar el cetro.

