Venezuela demuestra su poder, elimina al favorito Japón y avanza a semifinales del Clásico Mundial

Venezuela saldó una deuda histórica en el Clásico Mundial de Béisbol al sellar su regreso a las semifinales por primera vez desde 2009. La hazaña fue épica en el loanDepot Park de Miami, donde el combinado nacional destronó al vigente y tres veces campeón, Japón, con una sólida victoria de 8 carreras por 5.

El panorama no era nada alentador para el combinado venezolano. Al frente tenían no solo a Shohei Ohtani, sino también a uno de los mejores abridores de todo el beisbol, Yoshinobu Yamamoto. Sin embargo, este equipo venezolano parece estar diseñado para vencer a cualquier rival y lo demostraron en estos cuartos de final.

El encuentro comenzó con un cuadrangular solitario de Ronald Acuña Jr. ante el segundo pitcheo de Yamamoto en el compromiso. Luego, en el cierre de ese primer episodio, Ohtani respondió de la misma manera, sonando jonrón ante el abridor de Venezuela, Ranger Suárez.

Japón iba a aprovechar a un descontrolado abridor venezolano, quien no mostró su cartel de lanzador estelar de Grandes Ligas. El zurdo de los Boston Red Sox permitió cuadrangular de tres carreras de Shota Morishita en el tercer inning, para salir del encuentro con 5 carreras permitidas y con el marcador 5-2 a favor de Japón.

Pero los batazos iban a llegar en contra del relevo japonés, que no estuvo a la altura. Maikel García siguió con su gran actuación en el Clásico Mundial con un jonrón de dos carreras en el quinto episodio, para acercar al Team Venezuela 5-4 en la pizarra.

En el sexto inning, el protagonista iba a ser el jardinero de los Boston Red Sox, Wilyer Abreu. El bateador zurdo encontró a Ezequiel Tovar y a Gleyber Torres en las almohadillas y sacudió su primer jornón con la camiseta de su selección, para poner arriba a los suyos 7 carreras por 5.

WILYER ABREU

THREE-RUN HOME RUN

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Venezuela iba a fabricar una más en el octavo episodio, pero lo más resaltante fue la actuación del bullpen del manager Omar López. Entre Eduard Bazardo, Emmanuel DeJesus, José Buttó, Angel Zerpa, Andrés Machado y Daniel Palencia lanzaron 6.1 entradas sin permitir carreras, con 4 hits permitidos, 8 ponches y un boleto para dominar a los bates nipones.

De hecho, Ohtani fue el último out del compromiso, al fallar ante una recta del cerrador Daniel Palencia, quien trabajó de manera perfecta la última entrada.

De esta forma Venezuela ahora jugará ante Italia en las semifinales del torneo y se enfrentarán a un manager venezolano, como lo es Francisco Cervelli.

TEAM VENEZUELA KNOCKS OFF THE REIGNING WORLD BASEBALL CLASSIC CHAMPS 😤 pic.twitter.com/Rxf7zOk32h — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 15, 2026

¿Cómo ha sido el historial entre Italia vs. Venezuela en el Clásico Mundial?

Hasta la fecha, Venezuela tiene la ventaja histórica con un récord de 2-0, habiendo ganado todos sus enfrentamientos directos en partidos que se decidieron de forma agónica.

En el 2017 protagonizaron un "juego extra" para avanzar a la segunda ronda, con victoria para Venezuela 4-3.

Antes de este cotejo, ambas selecciones chocaron en un partido que concluyó con marcador de 11-10 a favor de los caribeños. Finalmente, en extra innings, Venezuela logró imponerse en un juego que duró casi 5 horas.

Venezuela clasifica a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028

Con el resultado, Venezuela clasifica a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, un torneo en el que se espera que los jugadores de Grandes Ligas puedan estar con sus respectivas selecciones.

El Clásico Mundial establecía que los dos equipos de América con mejor posición en el campeonato clasificarían directamente a los Juegos Olímpicos. En este caso, Estados Unidos ya está clasificado como sede y Venezuela y República Dominicana estarán en el evento olímpico.

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