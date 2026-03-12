¿Venezuela y Japón se han enfrentado alguna vez en el Clásico Mundial de Béisbol?

Venezuela y Japón son países que han estado en todas las ediciones del Clásico Mundial de Béisbol desde el primer evento en 2006. Sin embargo, nunca se han enfrentado y este sábado 14 de marzo será el primer duelo entre ellos.

El equipo nipón viene de ganar sus cuatro compromisos en la fase de grupos y ahora se medirá con Venezuela, que ganó tres y perdió uno, en los cuartos de final. El partido se disputará en el IoanDepot park de Miami, donde se espera una gran fiesta en las tribunas.

Japón parte como el gran favorito, después de haber ganado las ediciones de 2006, 2009 y 2023 del Clásico Mundial de Béisbol. Venezuela, por su parte, tuvo su mejor actuación en 2009, cuando alcanzó las semifinales y cayó ante Corea del Sur.

Para este compromiso, Japón ha anunciado a Yoshinobu Yamamoto, el as de Los Angeles Dodgers, un lanzador que se tiende a crecer en duelos de este tipo. Pero del otro lado también han anunciado a un gran abridor, como es el caso de Ranger Suárez, quien viene de una gran campaña en el 2025 con los Philadelphia Phillies.

Ranger Suárez será el abridor de Venezuela contra Japón | Jim Rassol-Imagn Images

"A partir de ahora el Clásico Mundial comienza a tomar un poquito más de calor, lo cual nos dará a nosotros la posibilidad de estar en una final", dijo Omar López en rueda de prensa, después de caer con República Dominicana 7 carreras por 5.

En el Clásico Mundial de 2023, Venezuela avanzó en el primer lugar de su grupo y cayó en cuartos de final con Estados Unidos. En ese torneo el manager también era López, por lo que es una revancha personal llevar al equipo a semifinales.

Japón tiene un equipo sólido, con Shohei Ohtani como su principal figura. Tras un largo viaje, el cuadro nipón ya está en Miami y este jueves tenía previsto entrenar en el estadio de los Miami Marlins para el duelo del sábado.

Eugenio Suárez volverá al lineup contra Japón

Omar López anunció que Eugenio Suárez, quien no vio acción contra República Dominicana, volverá al lineup ante Japón. El slugger viene de conectar 49 jonrones la temporada pasada en las Grandes Ligas, pero no recibió la confianza de su manager para ingresar en el duelo ante los quisqueyanos.

En el cierre del compromiso, López no le quitó el bate a Salvador Pérez, quien se fue de 5-0, con hombres en primera y tercera, un out y el juego 7 carreras por cinco. El capitán de Venezuela bateó para doble play y el encuentro se acabó.

“No ha pasado nada con Eugenio Suárez”, aclaró López de entrada. “Yo confío en Salvador. Está a un batazo, a un jonrón... Si yo sacaba a Eugenio Suárez y pasaba algo después en el noveno o al décimo inning, ya que saqué al corredor emergente por Willson Contreras (Gleyber Torres había ingresado por él para correr en la primera), me quedaba sin [receptor sustituto]. Era un riesgo muy grande”.

