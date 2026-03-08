Vladimir Guerrero Jr. conecta su primer jonrón del Clásico Mundial con República Dominicana ante Países Bajos

Vladimir Guerrero Jr. disfrutó al máximo su primer jonrón con la selección de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol este domingo ante Países Bajos, un batazo que recorrió 381 pies y que hizo explotar de algarabía el loanDepot park de Miami.

"Vladdy" castigó una curva del lanzador de Países Bajos, Eric Mendez, para desaparecer la bola por el jardín izquierdo y remolcar par de carreras para la causa dominicana en la parte baja del tercer inning.

Guerrero Jr. vive su primer Clásico Mundial, siendo un fijo en la primera almohadilla del manager y futuro miembro del Salón de la Fama, Albert Pujols.

“Nada se compara con jugar para tu país”, señaló Guerrero Jr. ante los periodistas quisqueyanos. “Cuando ves el nombre de República Dominicana en el uniforme, no piensas en el equipo de Grandes Ligas al que perteneces. Todos dejamos el ego a un lado y jugamos por el país. El año pasado yo fui al Juego 7 de la Serie Mundial. En el primer encuentro en Dominicana yo estaba más nervioso que en ese Juego 7”.

Para "Vladdy" vestir la camiseta de Dominicana también es un sueño cumplido para su padre y miembro del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero.

VLADIMIR GUERRERO JR. 2-RUN JACK 💪🇩🇴 pic.twitter.com/fEqp8nsep2 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

“Verte con ese uniforme de nuestro país es algo que no puedo expresar con palabras. El orgullo y la alegría no caben en mi pecho. Estoy viviendo un sueño a través de ti”, escribió Guerrero padre en sus redes sociales.

El primera base de los Blue Jays viene de dejar promedios ofensivos de .292/.381/.467 con 34 dobles, 23 jonrones, 84 carreras remolcadas y .848 de OPS en la temporada de 2025, ganándose la invitación al Juego de Estrellas y hasta votos para el MVP de la Liga Americana.

En su carrera ya suma 5 invitaciones al clásico de mitad de temporada, un Guante de Oro y dos Bates de Plata. Además, pactó con Toronto una extensión de 14 temporadas y 500 millones de dólares garantizados, un acuerdo que arruinó los planes de equipos que lo buscarían en la agencia libre y que es histórico para la organización de Canadá. El salario promedio anual del infielder es de $35.7 millones.

“Estoy listo para el Clásico. No tuve que pedir permiso, sólo le avisé a Toronto que iba a jugar, y me dijeron ‘ok’”, aseguró Vladdy en una charla con el periodista Yancen Pujols.

