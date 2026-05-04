Willson Contreras asegura que el despido de Alex Cora desapareció la tensión en los Boston Red Sox

Willson Contreras tan solo estuvo durante 17 partidos siendo dirigido por Alex Cora. Después de un comienzo de campaña de apenas 10 triunfos en ese lapso, los Red Sox decidieron despedir al estratega boricua y colocar a Chad Tracy como manager interino.

Contreras llegó vía cambio en el invierno, proveniente de los St. Louis Cardinals, para darle estabilidad al equipo en la inicial. Ante las lesiones de Triston Casas, los Red Sox necesitaban un bateador de sus características.

El venezolano sorprendió con unas declaraciones esta semana, acerca de Cora y su salida de los Red Sox. "Los muchachos se soltaron un poco más, porque siento que la tensión desapareció", dijo el ex receptor al analista Tim Healy del Boston Globe.

Al preguntarle la razón por la que la tensión había desaparecido con el movimiento del dirigente de Boston, el venezolano se sinceró. "No lo sé... Cuando Alex no estaba en el dugout, el equipo estaba como [hace un sonido de exhalación], como relajado. Pero no importa. Tenemos que jugar mejor".

Willson Contreras when asked about Alex Cora's firing, via @timbhealey:



"The guys got loose a little more, because I feel like the tension was gone."



Asked why:



"I don't know ... When Alex wasn't in the dugout, the team, was like [exhale noise], like loose. But it doesn't… pic.twitter.com/EcoTQjMMUj — Underdog MLB (@UnderdogMLB) May 3, 2026

Los Red Sox tampoco han tenido un salto de calidad desde que Cora no está en el dugout. El equipo de Nueva Inglaterra tiene récord de 3-4 desde que el boricua fue despedido junto con todo su staff técnico, a pesar de que fue un manager que ganó la Serie Mundial en 2018.

Contreras, de 34 años de edad, promedia .280, con 7 cuadrangulares y 21 carreras remolcadas en 33 encuentros disputados, en su primera campaña con la divisa. Pasó sus primeras siete campañas con los Cubs y luego tres años más con los Cardinals.

¿Qué jugador de Boston respaldó a Alex Cora tras su despido?

El clima organizacional dentro de los Red Sox no es el mejor en esta temporada, después de la inesperada salida de Cora. Uno de los jugadores que alzó su voz contra la directiva fue el veterano Trevor Story.

"Obviamente, no está claro cuál será la verdadera dirección de la franquicia", dijo Story a ESPN en el momento que despidieron a Cora. "Algunos de los mejores managers del mundo no tuvieron una oportunidad justa".

Story dejó claro que ni él ni varios jugadores estuvieron satisfechos de las explicaciones que dio el gerente general del equipo, Craig Breslow, sobre el despido de Cora. De hecho, el campocorto piensa que debe haber más comunicación entre la gerencia y los peloteros.

"Son conversaciones necesarias", dijo Story, de 33 años de edad. "Se tendrán hoy y en adelante".

Más contenido de los Boston Red Sox