Wilyer Abreu conecta cuadrangular y pone en ventaja a Venezuela 2-0 ante el Team USA

Wilyer Abreu sacudió su segundo cuadrangular en el Clásico Mundial de Béisbol para Venezuela y vaya que fue importante. El jardinero de los Boston Red Sox conectó una recta de Nolan McLean en el quinto episodio de la final ante Estados Unidos, para darle ventaja a su país 2 carreras por 0.

Abreu conectó una recta de 96 millas por hora de McLean, el prospecto de los New York Mets. El batazo salió disparado a 106 millas y se perdió por el jardín central del IoanDepot park de Miami, que nuevamente presentó un llenazo.

McLean permitió su tercer cuadrangular en el Clásico Mundial, después de los dos que recibió ante Italia en la derrota de Estados Unidos en la primera ronda. Antes, Venezuela se había adelantado gracias a un elevado de sacrificio de Maikel García, que anotó en las piernas de Salvador Pérez.

McLean terminó saliendo en ese quinto episodio, después de 4.2 tercios, de dos carreras, un boleto y 4 ponches en su labor.

Abreu tiene dos Guantes de Oro en su carrera y se ha caracterizado más por su defensa que por su ofensiva, pero viene de conectar 22 jonrones en el 2025 con Boston. Tiene apenas 3 temporadas en las Grandes Ligas y lo mejor está por venir para este jugador de 26 años de edad.

WILYER ABREU GOES YARD! pic.twitter.com/wG0Jn0OZVn — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

El jardinero ha sido titular en todos los compromisos de Venezuela en este Clásico Mundial, apareciendo en el lineup de Omar López en los partidos ante Países Bajos, Israel, Nicaragua, República Dominicana, Japón, Italia y en la final frente al Team USA.

Abreu viene de conseguir con Boston 69 carreras impulsadas y .247 de promedio de bateo en 115 encuentros la temporada pasada. Tiene toda la confianza del manager Alex Cora y ha acumulado experiencia para convertirse en un mejor bateador.

Se espera que sea titular en unos jardines que tienen mucha competencia en el conjunto de Boston para 2026, con Roman Anthony, Ceddanne Rafaela, Jarren Duran y Abreu como candidatos para jugar en los jardines del manager Cora.

Abreu ha sido un bateador clave y oportuno para Venezuela en este Clásico Mundial, en el que Venezuela busca su primer título.

Estados Unidos y Venezuela llegaron a esta fase con un récord de 5 victorias y una derrota. La única caída de la vinotinto fue frente a República Dominicana y la del Team USA frente a Italia.

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