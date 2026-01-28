Yankees adquieren a relevista dominicano en un cambio con los Rockies

Los Yankees de Nueva York adquirieron al relevista dominicano Angel Chivilli en un cambio con los Colorado Rockies, que sumaron al primera base T.J. Rumfield en la negociación.

Chivilli, derecho de 33 años, viene de una temporada para el olvido con los Rockies, en la cual registró 7.06 de efectividad, 43 ponches, 23 boletos, 1.688 de WHIP, 6.03 de FIP y 13 jonrones permitidos en 58.2 entradas de trabajo.

Si bien sus estadísticas no son alentadoras, el cuerpo técnico y directiva de los Bombarderos del Bronx creen que sus números pueden mejorar en un ambiente ganador como el de los Yankees. La recta de Chivilli se calcula en unas 97 millas por hora, la cual combina con su slider y cambio de velocidad.

El brazo dominicano llega al Yankee Stadium tras dos temporadas en Colorado, en las cuales dejó promedios generales de 6.18 de efectividad, 71 ponches, 33 boletos, 1.550 de WHIP y 5.78 de FIP en 90.1 innings de labor.

Chivilli vio acción en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicano este invierno, mostrando números muy distantes a los que registró en Grandes Ligas. Su efectividad fue de 0.96 y en 9 innings de trabajo ponchó a 8 rivales y apenas dio par de boletos.

Rumfield, a su vez, llega a Colorado tras registrar una línea ofensiva de .285/.378/.447 con 31 dobles, 16 jonrones, 87 carreras remolcadas y 70 boletos negociados en 138 partidos en la sucursal AAA de los Yankees en 2025.

¿Qué otros movimientos harán los Yankees en el mercado de la MLB?

Los Yankees aún tiene tarea pendiente en el mercado de agentes libres y de cambios antes del Opening Day.

Se deduce que irán por brazos por las lesiones de abridores importantes como Carlos Rodón, Gerrit Cole, Clarke Schmidt, y del campocorto Anthony Volpe, quien fue operado del hombro izquierdo el 14 de octubre de 2025 y se estima que estará de regreso en mayo.

Por ello, nombres como Framber Valdez y Zac Gallen, que ya han estado en la mira del gerente general Brian Cashman, podrían estar en la agenda del equipo en las próximas semanas.

Por su parte, Eugenio Suárez (agente libre) y el campocorto de los Washington Nationals, CJ Abrams, también tienen el interés de la directiva del Bronx, que tendrá mucho trabajo por hacer si quieren competir de nuevo con los Toronto Blue Jays y Boston Red Sox en el duro Este de la Liga Americana.

