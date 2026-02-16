Yankees establecen plan para Aaron Judge en el Spring Training antes del Clásico Mundial

Los New York Yankees se preparan para recibir a los peloteros de posición este lunes y su capitán, Aaron Judge, participará en los entrenamientos como uno más, sin ningún tipo de restricciones, después de recuperarse de una distensión del flexor en su codo que lo afectó al final de la temporada del 2025.

De hecho, el MVP de la Liga Americana estará con Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol y ya su manager, Aaron Boone, tiene un programa de trabajo para los juegos de exhibición. El jardinero participará en "cuatro o cinco" partidos de los primeros nueve juegos, aseguró el estratega.

El primero de marzo se integrará a la selección estadounidense, completará el torneo de selecciones y luego volverá al equipo. Tendrá un mes de marzo bastante exigente, pero su deseo es ganar con el Team USA el Clásico Mundial, un torneo que ha sido dominado por Japón a lo largo de su historia.

"Creo que se tomó un par de semanas sin lanzar, pero retomó la actividad de inmediato", dijo Boone a ESPN. "Y creo que eso le ha servido mucho. Está lanzando la bola muy bien ahora mismo".

Cabe recordar que el año pasado Judge ingresó a la lista de lesionados en julio, ya que sentía un fuerte dolor al lanzar. Pasó los 10 días fuera del roster y luego regresó como bateador designado. En la temporada muerta, ha estado trabajando para fortalecer su brazo y no sentir las molestias del pasado, algo que pondrá a prueba en los juegos de preparación.

En su regreso a las posiciones defensivas el año pasado, lo hizo como jardinero derecho, cuidando su brazo ante las distancias que hay hacia las almohadillas. En la Serie Divisional contra los Toronto Blue Jays lanzó hacia las bases con una velocidad de 90.1 millas por hora, algo que confirmó que su brazo estaba bien.

Sin embargo, los Yankees no quieren problemas con su físico este año y manejarán el asunto con mucha precaución. Tras la temporada pasada se realizó distintos exámenes médicos que determinaron que no necesitaba una operación.

Estados Unidos tendrá juegos amistosos el 3 y 4 de marzo en Arizona, para después comenzar el torneo el 6. Hasta entonces, Boone manejará las cargas de trabajo de su estrella, por lo que podría aparecer en algunos juegos de exhibición como bateador designado.

"Quiero asegurarme de aumentar el ritmo de la forma más segura posible", concluyó Boone.

