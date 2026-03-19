Yankees planean que Luis Gil comience la temporada en ligas menores

El dominicano Luis Gil ha tenido un decepcionante desempeño en el Spring Training 2026 con los New York Yankees, lo que ha hecho que el equipo piense en la posibilidad de que el derecho comience la temporada en ligas menores.

Sin embargo, más allá de su actuación en la pretemporada, la decisión de que Gil vaya a ligas menores se debe al calendario que tiene el equipo para la primera semana de la temporada 2026 de la MLB.

Tras cinco encuentros en el Spring Training, el dominicano tiene récord de 2 victorias y una derrota, con 6.28 de efectividad.

“Los Yankees podrían enviar a Gil a las menores para empezar el año. Tienen cuatro días libres antes de su décimo juego de la temporada. No necesitarán un quinto abridor hasta principios de abril. También podrían emparejar a Gil con un relevista de relevo largo (piggyback) como Ryan Yarbrough o Paul Blackburn”, escribió Brendan Kuty, para The Athletic.

Después de cuatro días de descanso antes del décimo juego del equipo, los Yankees no necesitarán un quinto abridor hasta abril. El manager Aaron Boone podría utilizar una rotación de cuatro lanzadores para las primeros días de la temporada.

Para que Gil mantenga su plan de trabajo, el derecho podría ir a ligas menores, buscar una buena salida que le permita entrar en confianza y luego volver en abril al equipo grande.

The Yankees have "not ruled out" the possibility of sending Luis Gil to the Minor Leagues to start the season, according to Chris Kirschner of The Athletic.



He also said that a source sees it as "unlikely" that Carlos Lagrange would begin the season as a reliever. pic.twitter.com/Dovs8dvIij — Fireside Yankees (@FiresideYankees) March 19, 2026

Gil, quien obtuvo el Novato del Año al principio de su carrera, viene de una campaña interesante, aunque solo pudo actuar en 57 episodios. Dejó efectividad de 3.32 con 41 ponches y 33 boletos.

El derecho dominicano será parte importante del cuerpo de abridores del manager Boone en el inicio de la temporada, sobre todo porque no podrán contar con Gerrit Cole y Clarke Schmidt, quienes empezarán la temporada en la lista de lesionados.

Gil cumplirá 28 años de edad en plena temporada regular y es uno de los hombres de confianza del cuerpo técnico, a pesar de que es probable que no esté en el roster del día inaugural.

Carlos Lagrange, el prospecto dominicano que ha sorprendido durante el Spring Training, no hará las veces de relevista en el inicio de la temporada. El derecho ha impresionado con una efectividad de 0.66 y hasta ahora lucha por un puesto en la rotación de la primera semana de torneo en el campamento de los Yankees en Tampa, Florida.

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