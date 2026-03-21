3 futuras estrellas de la MLB que serán subidas a los Yankees en 2026

Los Yankees de Nueva York tomaron tres decisiones polémicas durante los entrenamientos primaverales de 2026. Tres promesas que dejaron buenos dividendos fueron relegados a las ligas menores, dejando a todos sus fanáticos con las ganas de verlos en el roster del equipo grande en el Opening Day de 2026.

Pese a que los Yankees tienen su roster del Día Inaugural prácticamente estructurado, no es menos cierto que hay tres futuras estrellas de las Grandes Ligas que seguramente verán acción en la MLB tarde o temprano.

Un lanzador y un slugger podrían debutar en las mayores en la campaña de 2026 con los Bombarderos del Bronx, mientras que un jardinero buscará establecerse, pese a la dura competencia que tendrá en los bosques de los Mulos.

A continuación, las tres promesas que deben jugar con los Yankees en 2026:

1. Carlos Lagrange

Carlos Lagrange dejó buenos números en el Spring Training | Junfu Han / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

El prospecto dominicano del pitcheo fue bajado a las menores esta semana pese a dejar números muy convincentes con los Yankees en los entrenamientos primaverales y llevarse los elogios de todos los jugadores del equipo. Lagrange cosechó marca de 1-0 con un superlativo 0.93 de efectividad en tres aperturas, totalizando 9.2 episodios de labor. El prospecto quisqueyano resaltó en las menores en 2025 gracias a totalizar marca de 11-8 con 3.53 en rayitas limpias a lo largo de 120.0 entradas, entre Clase A Fuerte y Doble A, junto a una tasa de 12.6 ponches por cada 9.0 innings. El manager Aaron Boone seguirá su evolución de cara a su llamado con el transcurrir de la campaña.

2. Spencer Jones

Spencer Jones espera su oportunidad en los Yankees | Junfu Han / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

El outfielder y bateador zurdo de 24 años de edad comenzará la temporada de 2026 con el Scranton/Wilkes-Barre, la sucursal Triple A de la organización de los Yankees, después de haber estado como invitado en el campo de entrenamientos del equipo grande en Tampa. Spencer Jones vio acción con los Yankees en nueve partidos en la Liga de la Toronja y de sus seis inatrapables, cuatro fueron extrabases, pues dio tres jonrones y un doble. Remolcó siete carreras, tomó cuatro boletos, sumó seis ponches y se robó tres bases. Además dejó promedios de .333/.455/.889, con OPS de 1.344. Si Giancarlo Stanton vuelve a recaer de sus lesiones en los codos o cualquier jardinero titular baja su producción, Jones estará listo para ocupar su lugar.

3. Jasson Domínguez

Jasson Domínguez fue bajado a las ligas menores | Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Los Yankees de Nueva York bajaron este fin de semana al prometedor jardinero dominicano Jasson Domínguez a la sucursal Triple A de la organización, esto debido a la sobrepoblación de jardineros en el equipo grande y con la intención de que el dominicano tome turnos todos los días en las menores. Domínguez dejó una línea ofensiva de .325/.378/.600 con par de dobles, 3 jonrones, 10 carreras remolcadas y 3 bases robadas en 14 partidos en los entrenamientos primaverales, dejando nuevamente una grata impresión en el manager Aaron Boone. Los Yankees le darán la oportunidad a Trent Grisham de ser uno de sus jardineros titulares, pero si no produce, Domínguez será el primero en subir al equipo grande.

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