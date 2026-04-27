Yankees suben a Jasson Domínguez a MLB: ¿Cuál será su rol en el equipo grande?

La jornada dominical de MLB vio a los New York Yankees perdiendo su cadena de victorias (que llegó a ocho, la más larga esta temporada) y haciendo movimientos en el roster, a pesar de que siguen a la vanguardia de su división.

Una de las decisiones que tomaron fue llamar a Jasson Domínguez de regreso a las Grandes Ligas, después de que el dominicano inició la campaña con el Scranton, en Triple A.

El jugador de 24 años de edad fue el jardinero izquierdo titular de los Yankees en 2025, pero se quedó sin un lugar fijo en el outfield cuando la gerencia retuvo a Trent Grisham y le dio un contrato multianual a Cody Bellinger.

Prefirieron enviarlo a las menores para que jugara todos los días y estuviera listo para un llamado que se produjo más temprano que tarde. Su ascenso deja entrever que la molestia en la pantorrilla de Giancarlo Stanton podría llevarlo a lista de lesionados y dejarlo fuera al menos un par de semanas. Es el tiempo que tendrá Domínguez para convencer al cuerpo técnico de que merece quedarse.

The Yankees are calling up Jasson Dominguez as @francysromeroFR 1st reported — Joel Sherman (@Joelsherman1) April 26, 2026

¿Qué números dejó Jasson Domínguez en Triple A?

Con el Scranton-Wilkes/Barre el jardinero dominicano comenzó la temporada tal como estuvo en el Spring Training: encendido. En 24 juegos tiene una línea ofensiva de .326/.415/.478 con OPS de .893, ha conectado ocho extrañases (cinco dobles y tres jonrones), remolcado 15 carreras y se ha robado cinco almohadillas.

¿Cuál será su rol en el equipo de Aaron Boone?

Giancarlo Stanton tiene dos días fuera de la alineación tras salir lastimado del juego del viernes por la noche en Houston. Aunque ha mostrado mejoría, este lunes el manager Aaron Boone decidirá si lo inscribe en lista de lesionados de 10 días.

Sea ese el caso, o simplemente que prefieran dejarlo descansar algunos partidos, Jasson Domínguez llegaría a ocupar el rol del slugger como bateador designado. También podría ver algo de tiempo en los jardines cuando los titulares tengan día libre.

¿Cuáles son sus números en la MLB con Yankees?

Jasson Domínguez ha mostrado dos caras ante la afición neoyorquina. Cuando por fin se produjo su ansiado debut en MLB al final de la temporada de 2023, llegó con un ritmo arrollador y en apenas ocho juegos conectó cuatro cuadrangulares y un doble y remolcó ocho carreras. Pero se lastimó y necesitó una cirugía Tommy John que lo dejó fuera por varios meses.

A su regreso a mediados de la zafra de 2024 no pudo replicar aquella buena impresión de su estreno. Ese año estuvo en 18 partidos y dejó línea de .179/.313/.304, OPS de .617 con sólo un doble y dos cuadrangulares, además de cuatro impulsadas. Además, comenzaron sus problemas defensivos en el jardín izquierdo que terminaron relegándolo al banco en los playoffs.

En 2025 pasó todo el año en las Grandes Ligas como titular de la pradera izquierda y volvió a ser inconsistente tanto con el guante como con el madero. Tuvo promedios de .257/.331/.388, OPS de .719, 10 vuelacercas, 18 dobles, un triple, 47 remolcadas y 23 bases robadas en 123 juegos.

¿Jasson Domínguez será cambiado?

Desde que se confirmó que quedaría fuera del roster para el Opening Day el nombre de Domínguez se ha vinculado con numerosos rumores de cambio. En la gerencia de los Yankees no lo han confirmado ni desmentido, pero queda la impresión de que el dominicano ya no es intocable en negociaciones y que si se presenta una buena oportunidad de negocio por una pieza que los ayude a llegar a la Serie Mundial, en Nueva York estarán dispuestos a sacrificarlo.

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