Yoán Moncada iguala récord histórico de Miguel Cabrera en el Clásico Mundial

Yoán Moncada es de esos jugadores que se familiarizan con el Clásico Mundial de Béisbol. El veterano de Cuba fue clave en la victoria de su país, con un cuadrangular que condujo la victoria 3-1 sobre Panamá en el inicio del Clásico Mundial de Béisbol.

No fue un batazo cualquiera para Moncada. Su estacazo le hizo empatar el récord de más juegos consecutivos con extrabase en el torneo, con cinco, que tenía en poder Miguel Cabrera, de Venezuela.

El ex jugador de los Detroit Tigers logró la marca en la edición 2009 del torneo, en la que Venezuela logró avanzar a las semifinales, pero cayó con Corea del Sur en esa instancia. Cabrera había representado a su país en todas las ediciones anteriores del torneo y en la actual, aparece en el staff técnico del equipo.

Yoan Moncada 🇨🇺 tied the record for the most consecutive games with an extra-base hit in the World Baseball Classic:



👉 Miguel Cabrera 5 XBH (2009)

👉 Yoan Moncada 5 XBH (2023–2026)#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/ol2M8cro6u — Francys Romero (@francysromeroFR) March 6, 2026

Por su parte, Moncada extienda la racha desde el Clásico Mundial de 2023. Aunque Cuba no llega con grandes expectativas al torneo, sobre todo por la ausencia de sus jugadores estelares de MLB, la primera victoria le da gran confianza al equipo.

Aroldis Chapman, Luis Robert Jr. y Yordan Álvarez pueden ser considerados como las grandes ausencias del equipo cubano en el torneo. Las mejores actuaciones de Cuba fueron en el 2006, cuando alcanzaron la final y la perdieron con Japón y en 2023, cita en la que cayeron en semifinales con el equipo de Estados Unidos.

El legado de Miguel Cabrera en el Clásico Mundial

Cabrera será miembro del Salón de la Fama de Cooperstown una vez se cumplan los parámetros de elegibilidad para su exaltación. Pero no solo dejó su huella en las Grandes Ligas con los Marlins y los Detroit Tigers, también lo hizo con Venezuela en el torneo.

El nativo de Maracay tiene la segunda mayor cantidad de cuadrangulares en la historia del torneo con seis. Por si eso no basta, está empatado en el cuarto lugar en carreras impulsadas (15) y en el quinto puesto en hits (22) dentro del torneo.

Cabrera se retiró de la MLB en 2023, año en el que jugó su último Clásico Mundial y su última temporada en las Grandes Ligas.

El venezolano terminó su carrera con .306 de average, 511 jonrones y 1881 carreras remolcadas, en 21 temporadas en las mayores. Fue 12 veces All Star, dos veces MVP, ganó la Triple Corona en 2012 y levantó la Serie Mundial con los Marlins.

