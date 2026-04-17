NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers en TV y streaming

Si quieren trascender en el hostil Oeste camino a las Finales de la NBA, Los Angeles Lakers (53-29) y Houston Rockets (52-30)tendrán que batallar arduamente entre sí dentro de una primera ronda de playoffs que luce atractiva.

No en vano, el Crypto.com Arena se vestirá de gala este sábado para el Juego 1 de llave, misma que de momento puede estar marcada por las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves, los dos mayores anotadores del club californiano en la finalizada fase regular y quienes sufren sendas lesiones de tendón de la corva y oblicuo, respectivamente. De se modo, el legendario LeBron James deberá hacerse cargo, de nuevo, de la escuadra de Hollywood si desea ser competitiva.

Entretanto, la serie se disputará al mejor de siete compromisos y el ganador avanzará a unas Semifinales de Conferencia en la que estará, probablemente (asumiendo que superará al octavo sembrado, que saldrá del Play-In) y salvo colapso histórico, el número 1 del Oeste y campeón defensor de la NBA, Oklahoma City Thunder.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers?

Ciudad: Los Angeles, California Estados Unidos.

Fecha: sábado 18 de abril.

Horario: 8:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:30 p.m. (México DF); 2:30 a.m. del 19 de abril (España).

Estadio: Crypto.com Arena.

¿Cómo se podrá ver el Rockets vs. Lakers en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos ABC NBA League Pass y FuboTV México ESPN NBA League Pass Resto de Latinoamérica ESPN Disney+y NBA League Pass España Exclusivo en streaming DAZN

Los resultados de los últimos 5 partidos de Rockets y Lakers

Rockets Lakers W | Grizzlies 101 - Rockets 132 W | Jazz 107 - Lakers 131 L | Timberwolves 136 - Rockets 132 W | Suns 73 - Lakers 101 W | 76ers 102 - Rockets 113 W | Lakers 119 - Warriors 103 W | Rockets 119 - Suns 105 L | Thunder 123 - Lakers 87 W | Rockets 117 - 116 Warriors L | Lakers 128 - Mavericks 134

Últimas noticias de Houston Rockets

Pese a que surgió el rumor de que podía ser activado para esta serie contra Lakers, el piloto Fred VanVleet no jugará, de momento, en los playoffs, tal y como lo confirmó ESPN. Hay que recordar que el invitado a un All-Star se rompió los ligamentos de la rodilla en septiembre, así que viene enfrentando un largo periplo de recuperación.

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

El periodista Chams Charania reveló en el "Pat McAfee Show" que es poco probable que Luka Doncic actúe en esta serie de primera ronda ante Rockets a raíz de su famosa lesión del tendón de la corva. De hecho, el esloveno fue visto en un encuentro de la Euroliga la noche del jueves en Madrid, España, por lo que que aún no regresaba a Los Angeles.

El experimentado base Marcus Smart ya está totalmente recuperado de sus problemas de tobillo, así debe fungir de piloto titular en los esquemas del coach Redick, al menos hasta que Austin Reaves o el propio Doncic, retornen a la acción, si es que lo hacen.

Reportes de lesionados de Rockets y Lakers

Rockets: Jock Landale fuera (tobillo).

Lakers: Austin Reaves fuera (oblicuo) y Luka Doncic fuera (tendón de la corva).

Probables quintetos abridores de Rockets y Lakers

Rockets: Amen Thompson, Josh Okogie, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. y Alperen Şengün.

Lakers: Marcus Smart, Jake LaRavia, LeBron James, Rui Hachimura y DeAndre Ayton.

Pronóstico SI ES

Incluso con las bajas de Doncic y Reaves, Los Angeles debe demostrar en casa que puede ser competitivo o, de lo contrario, no tiene nada que hacer en esta postemporada. Sin embargo, es factible que para el Juego 1 los de Redick se encuentren con un entonado elenco de Houston que saldrá a imponer su ritmo alto y capacidad ofensiva en vías de robar la localía.

Resultado: victoria de Rockets.

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