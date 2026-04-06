Los 10 mejores jugadores latinos de la historia de la NBA

La NBA ya no es una liga en la que el talento se concentra solo en jugadores estadounidenses. El torneo ha cambiado con el pasar de los años y los jugadores internacionales le han dado otra visión al campeonato.

De hecho, por primera vez en la historia, en el Juego de Estrellas de la temporada 2025-2026 se jugó con un formato que incluía un equipo de estrellas internacionales. Eso es muestra de cómo ha evolucionado la liga y las grandes audiencias que tiene a lo largo del mundo.

Latinoamérica ha tenido grandes representantes en la liga, con Argentina, Brasil, Puerto Rico y República Dominicana como las naciones con más concentración de talentos. Recordar a la generación dorada de 2004 de la albiceleste es traer a la memoria a una de las gestas más importantes en la historia del baloncesto, con la medalla de oro en Atenas 2004, sobre la selección estadounidense.

De aquel equipo salieron varios de los que hoy son considerados como los mejores jugadores latinos en jugar en la NBA. Tomando en cuenta sus estadística, influencia en el juego y liderazgo, en Sports Illustrated repasamos los 10 mejores latinos en jugar en la liga.

10. Carlos Arroyo - Puerto Rico

Arroyo fue un base prolífico, muy inteligente en ofensiva y comprometido en defensa. Su tiro desde la larga distancia y su capacidad en el uno contra uno le dejó una larga carrera en la NBA. Fue por varios años miembro de la selección nacional de Puerto Rico y destacó en Copas del Mundo y Juegos Olímpicos. El base dejó promedios de 6.6 puntos, 3.1 asistencias, 1.7 rebotes y 83.8% en tiros libres.

9. Andrés Nocioni - Argentina

Si hay algo que definía el juego de Andrés Nocioni era la intensidad para jugar. Además de eso, el tiro de media y larga distancia y su capacidad para tomar rebotes lo llevaron a tener una carrera notable en la NBA, sobre todo con los Chicago Bulls. El alero fue miembro de la generación dorada de Argentina y uno de los jugadores internacionales más inteligentes para jugar a este deporte. En su carrera, el "Chapu", como se le conocía, dejó promedios de 10.5 puntos, 4.5 rebotes, 1.2 asistencias y 37.3% en triples. Ahora trabaja como comentarista de los partidos de la liga en español para una importante cadena televisiva.

8. J.J. Barea - Puerto Rico

Otro base oriundo de Puerto Rico que tuvo un rol determinante en el éxito de los Dallas Mavericks, siendo un jugador suplente que le inyectaba energía, buen manejo de balón y un respetable lanzamiento de la larga distancia en sus años con el equipo. Es todavía uno de los consentidos de la afición de Dallas. Fue campeón de la NBA en 2011 y en su carrera dejó promedios de 8.9 puntos 3.9 asistencias, 2.1 rebotes y 35% en triples. Se crecía en playoffs y eso lo convirtió en una leyenda latina en la liga.

7. Nené Hilário - Brasil

El centro brasileño Nené Hilário fue clave con su potencia y su corpulencia en la liga. Era un jugador con muchos movimientos de espaldas al aro. El brasileño se mantuvo productivo durante 17 campañas en la liga gracias a su dominio en la pintura y su eficiencia cerca del aro. Dejó promedios de 11.3 puntos, 6.0 rebotes, 1.1 robos y 54.8% en tiros de campo. Se retiró a los 36 años de edad con los Houston Rockets.

6. Luis Scola - Argentina

¿Qué hubiera sido de la carrera de Luis Scola si llegaba a la NBA joven? El pívot argentino hizo su aparición en la liga ya siendo un veterano, con 27 años de edad, pero fue suficiente para demostrar su talento. También forma parte de aquella generación dorada que ganó la medalla de oro en Grecia, venciendo a un equipo estadounidense que tenía a LeBron James. Scola jugó 10 temporadas en la liga, con promedios de 12.0 PTS, 6.7 REB, 1.6 AST y 46.2% de campo.

5. Leandro Barbosa - Brasil

Un anotador nato, muy veloz, que solía venir desde el banco para darle una dosis de puntos al equipo rival. Fue clave en el campeonato del 2015 de los Golden State Warriors, cumpliendo la función de salir como suplente en la rotación de Steve Kerr. Muy comprometido con la defensa y siendo un tirador nato, Barbosa logró estar por 14 años en la liga. Las lesiones complicaron su última etapa en la NBA. El Sexto Hombre del Año en 2007 dejó averages de 10.6 PTS, 2.1 AST, 2.0 REB y 38.7% en triples.

4. Rolando Blackman - Panamá

El oriundo de Panamá, fue uno de los primeros anotadores latinos que dejó su huella en la NBA, jugando desde la temporada 1981-1982 hasta retirarse en la campaña 1993-1994. Jugó con Dallas, siendo figura de los Mavericks por 11 temporadas y luego se retiró después de dos temporadas en los New York Knicks. El cuatro veces All Star dejó 18.0 PTS, 3.3 REB, 3.0 AST y 49.3% de campo en su pasaje exitoso por la liga.

3. Karl Anthony-Towns - República Dominicana

Es uno de los pívots más dominantes de la actualidad en la NBA. Aunque no nació en República Dominicana, ha representado a este país a nivel internacional por la ascendencia de su madre y ha repetido en varias oportunidades que se siente quisqueyano. Es hoy por hoy una de las figuras de los New York Knicks. Tiene 11 temporadas en la liga, con promedios de 22.8 puntos y 11.1 rebotes. Ha sido seleccionado a 6 Juegos de Estrellas y podría subir en este ranking al final de su carrera.

2. Al Horford - República Dominicana

Es considerado como el hombre de hierro en la liga, por su capacidad para seguir a un alto nivel con el pasar de los años. El veterano, que actualmente está en la lista de lesionados con los Golden State Warriors, ha sido 5 veces All-Star y campeón de la NBA en 2024. Tiene promedios de 13.1 PTS, 8.0 REB, 3.2 AST y 1.2 BLK en su carrera. Ha vestido los uniformes de los Atlanta Hawks, Boston Celtics, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers y este año estrenó el uniforme de Golden State.

1. Manu Ginóbili - Argentina

El argentino es considerado como el mejor sexto hombre en la historia de la NBA, con una carrera prolífica con los San Antonio Spurs, con los que ganó 4 campeonatos de la NBA (2003, 2005, 2007, 2014). Es miembro del Salón de la Fama de la liga y en dos ocasiones fue All Star. Ganó la medalla de oro con Argentina en los Juegos Olímpicos de 2004 y es considerado el mejor jugador latino de la historia.

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