3 jugadores que Boston Celtics sacrificará para adquirir a Giannis Antetokounmpo

Los rumores alrededor del futuro de Giannis Antetokounmpo continúan creciendo, al tiempo que los Boston Celtics se mantienen dentro de los posibles destinos para la estrella griega.

Dicha versión tomó fuerza luego de que el periodista Sam Amick señalara hace algunas semanas que, dentro de la NBA, la franquicia de Massachusetts es considerada una candidata con opciones reales de obtener al astro de Milwaukee Bucks durante el próximo verano.

La posibilidad adquiere relevancia debido al contexto que rodea actualmente al Greek Freak y a la situación deportiva de Milwaukee. Aunque el ala-pívot heleno mantiene contrato vigente hasta 2028, distintos factores comienzan a generar incertidumbre sobre su continuidad a largo plazo en la organización.

El acuerdo del dos veces MVP de la ronda regular contempla importantes ingresos garantizados en las próximas temporadas, incluyendo más de 120 millones de dólares pendientes por percibir. Sin embargo, el pacto también incorpora una cláusula que podría modificar el panorama, ya que Giannis tendría la opción de rescindir el mismo en 2027 para ingresar a la agencia libre, renunciando a una cifra cercana a 63 millones.

De cualquier manera, los Celtics lucen obligados a presentar una propuesta llamativa a la gerencia de Milwaukee, así que sacrificarían mucho talento si de verdad desean hacerse de los servicios de uno de los mejores basquetbolistas de la última década. Acá, tres de esos jugadores que serían enviados a los Bucks.

3. Hugo González

El español de 20 años representa el tipo de activo que toda entidad busca recibir en una reconstrucción, debido a que destaca principalmente por su intensidad defensiva, energía y capacidad para impactar el juego sin necesitar demasiadas posesiones.



Su perfil resulta especialmente atractivo por dos razones: tiene margen de crecimiento y cuenta con un contrato económico y largo (se le debe pagar alrededor de 12 millones de dólares en total hasta el 2029). En una NBA en la que la flexibilidad salarial es clave, valores jóvenes y baratos como el madrileño adquieren enorme preponderancia.

2. Payton Pritchard

El base de 28 años se ha convertido silenciosamente en una de las piezas más útiles del club del TD Garden. Aunque antes parecía ser un tirador de rotación, se ha transformado en un elemento confiable, capaz de aportar anotación, intensidad y lectura ofensiva.



El crecimiento del Sexto Hombre de la 2024/2025 ha sido evidente en las recientes dos justas, ganando protagonismo dentro de la rotación del entrenador Joe Mazzulla y mostrando madurez para asumir responsabilidades, incluso de titular y en momentos importantes. Asimismo, Pritchard posee un acuerdo controlado hasta 2028, argumento que ayudaría a los Celtics a convencer a los Bucks de salir de Antetokounmpo.

1. Jaylen Brown

Si Boston realmente quiere competir por Giannis, o Jaylen Brown o Jayson Tatum tendrían que formar parte del paquete, no sólo por cuestiones salariales, sino porque Milwaukee necesitaría una estrella inmediata para justificar la salida de su jugador franquicia.



Y Brown representa exactamente eso. A sus 29 años, es uno de los aleros más completos de la liga, tanto que totaliza cinco All-Star; cuatro de ellos corridos entre 2023 y 2026, al tiempo de demostrar capacidad para liderar ofensivamente cuando el equipo lo necesita. No en vano, asumió el rol principal en la finalizada ronda clasificatoria debido a la prolongada ausencia de Tatum, con prestaciones, por qué no, de MVP. A nivel laboral, la tercera escogencia global del draft de 2016 está atado hasta el 2029 y cobrará un total de 183 millones a partir de este verano.

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