Celtics cambiarán a Jayson Tatum o Jaylen Brown en el acuerdo con los Bucks por Giannis Antetokounmpo

Los rumores en torno a un posible y mediático cambio de Giannis Antetokounmpo siguen ganando fuerza justo cuando se acerca el inicio de los Playoffs de la NBA, el 18 de abril. En esta ocasión, el foco se ha trasladado hacia los Boston Celtics, franquicia que en los días recientes viene siendo vinculada con el astro griego.

El interés creció luego de que el doble MVP de la regular elogiara públicamente a la organización de Massachusetts y, especialmente, a su entrenador en jefe Joe Mazzulla. Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas y alimentaron las especulaciones sobre un posible movimiento de gran impacto a nivel mundial, ya que también estaría involucrado uno de los dos referentes actuales del club que viste de verde: Jayson Tatum o Jaylen Brown.

De hecho, el periodista Sam Amick avivó todavía más la conversación al señalar en el canal FanDuel TV que los Celtics estarían “interesados” en incorporar a Giannis. "Si son eliminados en la segunda ronda, analizarán las opciones".

The Celtics could look at trading Jayson Tatum or Jaylen Brown for Giannis Antetokounmpo this summer, per @sam_amick



"If they get bounced in the 2nd round... they're gonna look at the landscape."



(Via @RunItBackFDTV) pic.twitter.com/kN4km8vx8X — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 10, 2026

El comentario del especialista en materia sugiere que el futuro inmediato de Boston en playoffs resultaría determinante para cualquier decisión importante en el roster, al margen de que el propio Amick aclaró que si la tradicional divisa que acciona en el TD Garden logra conquistar el anillo, cualquier tipo de rumor perdería fuerza automáticamente, a diferencia de una eliminación tempranera.

Bajo ese panorama surge una cuestión clave: un traspaso de semejante magnitud implicaría con casi toda seguridad la salida de Tatum o Brown. No obstante, el analista John Karalis planteó una alternativa diferente, asegurando que los Celtics intentarían concretar la operación con Milwaukee Bucks sin desprenderse de sus dos estrellas, dado que armarían un paquete con jugadores como Derrick White, Payton Pritchard y Sam Hauser, junto a futuras primeras rondas del draft.

Claro que esta opción tampoco estaría exenta de complicaciones. Karalis advirtió que un movimiento de ese calibre probablemente genere serios problemas financieros para la franquicia de Nueva Inglaterra, debido a las restricciones salariales de la NBA y el impacto en el tope salarial.

Con los playoffs a la vuelta de la esquina, Boston no sólo se juega volver a conquistar el campeonato, como en 2024; también la estabilidad de su proyecto a largo plazo. De ese modo, el rendimiento de los pupilos de Mazzulla en la venidera postemporada quizás decidirá si la gerencia continúa apostando por su actual núcleo o si decide ir con todo por una luminaria generacional, e histórica, de la talla de Antetokounmpo.

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