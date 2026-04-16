4 equipos de la Costa Este que podrían adquirir a Giannis Antetokounmpo en el mercado de cambios

Es un secreto a voces que el futuro de Giannis Antetokounmpo dentro de los Milwaukee Bucks dará de qué hablar en las venideras semanas en la NBA, principalmente debido a la vinculación del ala-pívot griego con poderosas escuadras de la competición.

En efecto, crecen las dudas sobre la continuidad del dos veces MVP con la franquicia de Milwaukee, misma que quedó fuera de los playoffs por primera vez desde 2016, luego de finalizar en el undécimo puesto del Este con un récord de 32-50. Mientras tanto, los problemas físicos del astro heleno y cierto desentendimiento con la gerencia lo obligaron a ausentarse de la duela desde el pasado 15 de marzo.

A raíz de dicho escenario, comenzaron a surgir rumores sobre un posible cambio de aires. De hecho, el analista Bill Simmons reveló en su podcast que el propio Greek Freak "no quiere ir a la Costa Oeste", agregando que uno de los factores detrás de dicha postura sería la distancia geográfica entre su Grecia natal y Estados Unidos.

De ese modo, se puede concluir que organizaciones de la talla de Los Angeles Lakers y Golden State Warriors pierden esperanzas de adquirir al Más Valioso de las Finales de 2021, a diferencia de algunas potencias del Este, que pujarán por sus servicios, tal y como se mencionará a continuación.

4. Brooklyn Nets

Es cierto que le entidad menos popular de Nueva York es la peor posicionada de esta lista y no posee la tradición de ninguna de las otras que perseguirán a Antetokounmpo en verano; sin embargo, en el Barclays Center hay músculo económico para adquirir a una luminaria de la NBA y construir el proyecto en torno a esta. Asimismo, es factible que los Nets ofrezcan a los Bucks al ascendente Michael Porter Jr., mediante un sign and trade de tres campañas y futuras escogencias del draft; argumentos que gustarían en el Fiserv Forum. Por si fuera poco, vivir en la Gran Manzana, aunque no trabaje a diario en Manhattan, seguro motivará al nacido en Atenas.

3. Boston Celtics

Los rumores en torno a un posible y mediático cambio de Giannis también han ido hacia la tradicional franquicia verde. Incluso, el periodista Sam Amick avivó todavía más la conversación al señalar en el canal FanDuel TV que los Celtics estarían “interesados” en incorporar a Anteto. "Si son eliminados en la segunda ronda, analizarán las opciones". Eso sí, los de Nueva Inglaterra saben que tendrán que sacrificar a uno de sus dos referentes actuales, Jayson Tatum o Jaylen Brown, para encabezar una propuesta jugosa.

2. Miami Heat

El especialista en cambios de la NBA, Shams Charania, reveló la semana pasada que la organización de Wisconsin evaluó seriamente una oferta de su par del sur de Florida en el último deadline, a inicios de febrero, que incluía piezas jóvenes y valiosas, aunado a múltiples activos a futuro, lo que, sobre el papel, buscaba la directiva que hace vida en el Fiserv Forum. Es cierto que, al final, Milwaukee no cedió los derechos de su 10 veces All Star, pero también lo es que Miami cuenta con muchos elementos de valor para enviar en un traspaso, así que esta opción luce coherente.

1. New York Knicks

Prácticamente todos los analistas de la National Basketball Association coinciden en que los Knickerbocker son los grandes candidatos a obtener vía canje a Giannis Antetokounmpo en la temporada baja. Aunque el panorama puede modificarse si los entrenados por Mike Brown dan el zarpazo en estos playoffs y ganan el anillo, dicha posibilidad sigue siendo compleja. En consecuencia, de no alzar su primer Trofeo Larry O'Brien desde 1973, los inquilinos del mediático Madison Square Square Garden estarán dispuestos a enviar a los Bucks al centro dominicano Karl-Anthony Towns y otras piezas preponderantes, junto a futuras rondas del draft, en pro de recibir a un talento generacional como el griego.

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