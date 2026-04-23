3 jugadores de Lakers que se verán afectados por el regreso de Luka Donicic en la segunda ronda de playoffs

La situación de Luka Doncic no dejar de ser uno de los temas más comentados alrededor de Los Angeles Lakers durante los actuales playoffs.

Es cierto que el equipo de JJ Redick se encuentra concentrado en superar una serie que domina, sorpresivamente, 2-0, ante Houston Rockets; sin embargo, la gran incógnita pasa por saber cuándo volverá a accionar la estrella eslovena, quien permanece fuera debido a su sonada lesión en el tendón de la corva, a inicios de abril.

Eso sí, el periodista Shams Charania ya reveló que Los Angeles no tiene planes de utilizar a Luka en esta primera ronda, pues tren gerencial y cuerpo técnico, basado en informes médicos, consideran que el riesgo físico es demasiado alto y prefieren priorizar una recuperación completa previo a pensar en un regreso precipitado. De ese modo, todo apunta directamente a una posible vuelta del balcánico en una eventual Semifinal de Conferencia Oeste.

La noticia genera ilusión dentro del entorno de los Lakers, ya que recuperar a una luminaria como Doncic modificaría por completo la dinámica y los esquemas de Redick. No obstante, también implicaría cambios importantes en la rotación y en el reparto de minutos, ya que al menos tres activos, incluso un titular en los primeros dos cotejos contra los Rockets, se verían perjudicados.

3. Bronny James

Bronny James ha jugado menos de 4 minutos en cada uno de los primeros dos juegos de los Lakers en estos playoffs | Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

El caso del primogénito de LeBron James parece ser el más evidente, dado que ha tenido una participación limitada en lo que va de serie versus Houston, con minutos esporádicos (3.5 de media) y una presencia secundaria dentro de la rotación.



La lógica indica que si Luka regresa o si lo hace primero Austin Reaves, quien podría volver para los hipotéticos Juegos 6 o 7 frente a los texanos, Bronny desaparecería de la ecuación competitiva.

2. Jake LaRavia

El versátil jugador, ex Memphis Grizzlies, también se perfila como uno de los afectados si retorna el Wonder Boy (o AR15). Aunque Su impacto contra los Rockets ha disminuido considerablemente debido al crecimiento de otros nombres, de la talla de Luke Kennard y Marcus Smart, LaRavia viene fungiendo de especie de "sexto hombre" o miembro principal de la segunda unidad.



De ese modo, si Doncic llega a estar disponible, la lucha por minutos sería muy cuesta arriba, motivado a que en la posición 3 actuará poco por la presencia de LBJ, y de 4, Jarred Vanderbilt y su experiencia parecen adueñarse del rol de backup de Rui Hachimura.

1. Luke Kennard

A pesar que luciría extraño considerando su notable momento reciente, en el que promedia 17.3 puntos en los últimos cinco partidos y 25.0 en lo que va de playoffs, el tirador zurdo sería probablemente el mayor perjudicado si Luka es reincorporado al roster activo.



En efecto, aunque ha respondido con actuaciones destacadas y una producción ofensiva valiosa, en especial gracias a sus lanzamientos de media y larga distancia (65.4% de campo y 72.7% en triples), el nuevo arribo del seis veces All Star obligaría al staff técnico a reorganizar el quinteto titular y redistribuir responsabilidades. En ese escenario, Smart tendría ventaja sobre Kennard a raíz de su bagaje en postemporada y aporte en ambos costados.

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