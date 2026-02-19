3 jugadores que los Warriors sacrificarán para adquirir a Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo dejó claro durante el Fin de Semana de Estrellas que quiere seguir en los Milwaukee Bucks. Sin embargo, ese discurso ya parece un poco gastado, ya que todo indica que lo mejor que puede hacer la organización es cambiarlo en el verano.

Los Bucks no cuentan con selecciones importantes del draft como para pensar en una renovación con el griego. Si realmente quieren pensar en el futuro, lo mejor sería cambiar al dos veces MVP por un paquete de cambio con jugadores interesantes y selecciones para el futuro.

El europeo tiene 31 años de edad, sigue siendo un jugador élite y es pretendido por varias organizaciones. Parece el momento ideal para que cualquier organización hipoteque su futuro a cambio de su talento.

En ese sentido, uno de los equipos que necesitan una figura como la de Antetokounmpo son los Golden State Warriors. Stephen Curry necesita un escudero y el griego parece ser el elemento ideal para que el equipo vuelva a luchar por el título.

Aunque a Giannis no le seduce la idea de ser el segundo jugador estelar de un equipo, al final la decisión la toman los Bucks. A continuación, tres jugadores que pueden entregar los Warriors por el griego.

1. Draymond Green

El veterano Draymond Green parece estar en su última temporada con los Warriors. Se habla desde hace un buen tiempo de su salida del equipo y unos últimos años de carrera en Milwaukee, un club con menos presión, le vendrían bien al veterano. Obviamente para convencer a los Bucks tienen que ofrecer un paquete bastante atractivo y Green puede ser parte de él. "Llevo aquí 14 años", declaró Green a ESPN hace unos días. "No tengo motivos para preocuparme por irme. Pero si me traspasan, es parte del negocio. Sin embargo, no me quita el sueño". Promedia 8.6 puntos, 5.2 asistencias y 5.2 rebotes esta temporada.

2. Moses Moody

Moses Moody ha aprovechado la salida de Jonathan Kuminga para tener un puesto de mayor importancia en la rotación del técnico Steve Kerr. El jugador de 23 años de edad es un base versátil, con buenos dotes defensivos y un buen tiro de media y larga distancia. Tiene promedios este año de 11.5 puntos, 3.3 rebotes, 1.5 asistencias y un gran 43.7% en tiros de campo. Es un jugador en pleno desarrollo que puede encontrar el lugar para crecer y convertirse en figura en los Bucks.

3. Jimmy Butler

El veterano Butler podría ser parte del paquete de cambio que los Golden State Warriors enviarán a los Bucks a cambio de Giannis. Es un veterano anotador, que se ha visto afectado por lesiones en los últimos años, pero que todavía tiene gasolina en su reserva. El contrato que firmó con Golden State es de dos años por $111 millones, lo que lo mantiene vinculado a la franquicia hasta la temporada 2026-27. Esto significa que lo pueden incluir en la oferta, aunque lo más importante serán las selecciones del draft que incluyan.

