Los 4 equipos favoritos para adquirir a Giannis Antetokounmpo en un cambio con Bucks

Los Milwaukee Bucks están decididos a pasar la página de Giannis Antetokounmpo esta semana y dejarlo marchar antes de la fecha límite de cambios en la NBA, el próximo 5 de febrero. Pero pese a que el griego y dos veces ganador del MVP es una pieza que muchos quieren tener, no es menos cierto que muy pocos pueden pagar.

Por ello, Shams Charania informó este lunes que el Miami Heat, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors y New York Knicks son los favoritos para hacerse con su talento, eso por la fuerza de sus arcas para amortiguar su contrato y porque tienen las piezas de cambio necesarias para tentar a los Bucks.

La semana pasada trascendió que Giannis le comunicó a la directiva de Milwaukee que estaba listo para "tener un nuevo hogar", por lo que es cuestión de tiempo para verlo con una nueva camiseta que lo haga de nuevo competir por un anillo de la NBA.

"El dos veces MVP Giannis Antetokounmpo está listo para un nuevo hogar en la fecha límite de cambios de la NBA del 5 de febrero o en la temporada baja, debido a que varios equipos rivales hacen ofertas agresivas a los Milwaukee Bucks por él, y la franquicia está comenzando a escuchar", escribió el citado periodista de ESPN en su cuenta oficial de X.

Esta temporada Giannis promedia 28 puntos por partido, 10 rebotes, 5.6 asistencias, 64.5% en tiros de campo, 39.5% en triples y 65.8% en tiros libres, números que caerían bien en cualquier equipo competitivo, como los antes mencionados.

¿Cómo es el contrato de Giannis Antetokounmpo con los Bucks?

Antetokounmpo firmó un contrato con Milwaukee por 3 años y 175.3 millones de dólares; acuerdo que le hará ganar 54.1 millones de dólares esta campaña, $58.4 millones en la 2026/2027 y $62.7 millones en la 2027/2028, en lo que es una opción de jugador.

Por ello, no cualquier organización de la NBA tiene el poder de absorber esta cantidad de dinero, que de seguro hará cambiar la nómina del equipo que lo obtenga de cara a la próxima campaña.

El curriculum de Giannis hará del equipo que le dé la bienvenida favorito, no en vano tiene 9 selecciones al Juego de Estrellas, 9 presencia en el Equipo All NBA, dos premios Jugador Más Valioso y el campeonato de la liga en 2021 con los Bucks, con los que fue el MVP de esas Finales.

