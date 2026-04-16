4 jugadores que saldrán de los Lakers si caen eliminados ante los Houston Rockets

El panorama no luce nada alentador para Los Angeles Lakers, en la primera serie de postemporada en la Conferencia del Oeste contra los Houston Rockets. A pesar de que tienen la ventaja de localía, por haber terminado en el cuarto puesto de la tabla general, el equipo de JJ Redick tiene bajas notables que condicionan al equipo.

Luka Doncic estará regresando de España este viernes y es poco probable que esté disponible para los primeros encuentros del emparejamiento. El esloveno sufre una distensión de isquiotibiales de grado 2 y todavía tiene por delante etapas que cumplir en su recuperación.

Austin Reaves también será baja y no se espera que juegue en esta serie. El escolta está en pleno proceso de recuperación de un desgarro muscular de grado 2 en el oblicuo izquierdo.

Jugar sin sus dos máximos anotadores es un déficit muy alto. Las probabilidades tienen a los Lakers con solo un 14% de posibilidades de avanzar a las semifinales de conferencia. Si los angelinos terminan cayendo por segundo año consecutivo en primera ronda, rodarán cabezas en Los Angeles.

A continuación, analizamos qué jugadores saldrán del equipo si no logran vencer a los Houston Rockets en los playoffs.

1. LeBron James

James está en el último año de su contrato | Kirby Lee-Imagn Images

Si los Lakers quedan eliminados, es poco probable que veamos a LeBron James una vez más con esta organización. El veterano de 41 años de edad cumple la última campaña de su contrato y, aunque no han existido conversaciones de renovación, se podría pensar que de llegar lejos en estos playoffs la organización podría darle un año más de contrato. Sin embargo, si se despiden temprano en esta postemporada, parece imposible volver a ver al Rey con el uniforme 23 de los Lakers.

2. Austin Reaves

Reaves ha mejorado notablemente su producción, hasta el punto que en esta temporada ha sido el segundo máximo anotador del equipo con 23.3 puntos por juego, solo superado por Luka Doncic y sus 33.5 PPJ. Reaves tiene una opción de jugador por un año más con los Lakers, pero todo indica que se convertirá en agente libre, para aprovechar su buen año e intentar conseguir un acuerdo multianual. Su opción de jugador es de $14.9 millones y su idea será buscar un contrato máximo, valorado en cinco años y $241 millones de dólares.

3. Rui Hachimura

Los Lakers tendrán que utilizar el contrato de Rui Hachimura, valorado en 18.2 millones de dólares, para buscar otros jugadores en el mercado y armar un mejor equipo para el año que viene. Aunque el japonés es una pieza clave en el esquema de JJ Redick, necesitan otra figura que pueda acompañar a Luka Doncic. Se habla de que los Lakers están interesados en el griego Giannis Antetokounmpo, por quien tendrían que armar un gran paquete de cambio para convencer a los Milwaukee Bucks de dejar ir a su máxima estrella.

4. Deandre Ayton

Deandre Ayton se ha quejado de la falta de protagonismo que tiene en ataque con los Lakers y lo que menos necesita la franquicia es de un jugador que no esté contento. Su producción ha bajado con respecto a sus años en los Portland Trail Blazers o en su paso por los Phoenix Suns. Aunque es un buen socio de Luka Doncic en el pick and roll, los Lakers tienen que salir a buscar piezas en el mercado y para ello deben entregar jugadores del perfil de Ayton.

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