4 sucesos que tienen que ocurrir para que Victor Wembanyama sea MVP de la NBA

La temporada 2025/2026 de NBA de Victor Wembanyama no sólo confirma su estatus de superestrella en ascenso; ya lo instala de lleno en la conversación por el MVP.

El interno francés está firmando la campaña más completa de su joven carrera, combinando impacto individual (24.8 puntos de media con 11.5 rebotes, 3.1 tapones, 82.5% en tiros libres, 51.0% de campo y 35.0% en triples), con éxito el colectivo en unos San Antonio Spurs que han sorprendido a toda la liga.

No es casualidad que en los rankings recientes de la National Basketball Association Wemby aparezca como el segundo máximo candidato al premio, apenas por detrás de Shai Gilgeous-Alexander. Sin embargo, dicha carrera está lejos de lucir definida, ya que Nikola Jokic se ha solidificado en el tercer lugar y ganando terreno con otra zafra histórica.

En definitiva, el camino del Novato del Año en la 2023/2024 hacia el Más Valioso de este curso depende de varios factores clave, los cuales no tienen que ver con su incuestionable talento ni sus prestaciones actuales.

1. Que juegue los dos partidos restantes para llegar al mínimo exigido por la liga

Victor Wembanyama se perdió el último encuentro de los Spurs por problemas en las costillas | Scott Wachter-Imagn Images

El primer obstáculo es tan simple como crucial: jugar. Wembanyama acumula 63 partidos en la ronda regular y necesita al menos 65 para ser elegible al MVP. Aunque parece un trámite, no lo es dado que las molestias en las costillas que ha arrastrado en los últimos días generan incertidumbre sobre su disponibilidad inmediata. Si no logra disputar los dos encuentros restantes de sus Spurs, toda discusión quedará anulada sin importar sus números o prestaciones. Hay que recordar que en una liga cada vez más estricta con la elegibilidad, la salud también es parte del argumento para ser galardonado.

2. Que Nikola Jokic no califique para el premio

Puede sonar extremista, pero es una posibilidad, pequeña, ahora mismo. El Joker terminará otra temporada promediando triple-doble (actualmente cosecha 27.8 unidades, 12.9 tableros y 10.9 pases de anotación) y lidera la competición en PER o rating de eficiencia (32.2), mientras que sus Denver Nuggets apuntan a terminar en el top 3 del Oeste. No obstante, el centro serbio tampoco tiene asegurado el mínimo de 65 apariciones ya que suma 64, motivo por el cual si no vuelve a la duela en lo que resta de la regular quedaría automáticamente fuera de la votación, lo que redistribuiría mucho de los escrutinios de primer lugar y Wemby podría beneficiarse (igual que SGA). Eso sí, el balcánico hoy no sufre problemas físicos.

3. Que asegure su título de bloqueos

Uno de los argumentos de mayor solidez a favor del gigante galo es su impacto defensivo. Si alcanza los 65 desafíos ganará su tercer título consecutivo de bloqueos (en misma cantidad de cursos de NBA), algo extraordinario para un activo que también influye en ataque, y en demasía. Semejante dominio, junto a su gran crecimiento ofensivo, lo posiciona quizás como el basquetbolista más completo del planeta en ambos costados, mientras que el salto colectivo de la divisa texana refuerza su candidatura.

4. Que sigan impulsando su pegada mediática

El MVP se gana con diversas estadísticas, pero también se construye con narrativa. En ese escenario, Wembanyama y su entorno han sido inteligentes, al punto que jugador y agente han intensificado su presencia mediática en las últimas semanas, auto colocándose la etiqueta de máximo aspirante al distinguido premio. Este empuje puede ser decisivo, tomando en cuenta que en una votación en la que las percepciones comerciales importan, el peso global del Alien, ya convertido en un ícono del deporte internacional, superior a SGA por ejemplo, se sitúa a su favor.

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