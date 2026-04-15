5 factores clave para la serie de playoffs entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets

Las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves condiciona la serie entre Los Angeles Lakers y los Houston Rockets. Con ambas plantillas completas, estaríamos frente a un emparejamiento muy completo, pero las bajas del conjunto californiano le dan una ventaja a los siderales.

Los de Los Angeles terminaron cuartos en la regular (53-29), los texanos (52-30) fueron quintos, así que la eliminatoria, al mejor de siete juegos, empezará en el Crypto.com Arena, casa de los Lakers.

Aunque siempre comenzar de local da una ventaja importante, luce cuesta arriba para el equipo de JJ Redick tapar las ausencias de los dos jugadores que comandaron la ofensiva del equipo durante la ronda regular.

Hay varios aspectos claves que pueden definir la serie entre Rockets y Lakers. A continuación, repasamos algunos de ellos.

1. Que LeBron James mantenga el nivel de superestrella

LeBron James terminó a todo tren la temporada regular, siendo clave para que los Lakers ganaran los últimos tres juegos y consiguieran el cuarto lugar del Oeste. James está terminando su última campaña con los Lakers, ya que será agente libre en el verano. Los partidos contra los Rockets podrían ser los últimos del veterano con el club, pues no hay conversaciones para una renovación. James terminó la temporada con 20.9 puntos, 7.2 asistencias y 6.1 rebotes. Si mantiene el ritmo y puede ser la bujía ofensiva de los Lakers, hay una ventana abierta para que los Lakers se metan en las semifinales del Oeste.

2. El regreso de Luka Doncic y Austin Reaves

No hay señales de que Luka Doncic o Austin Reaves puedan estar de regreso para esta serie, pero nunca se sabe. Ante la urgencia que tienen los Lakers de contar con ambos bases, el cuerpo médico del equipo trabaja horas extras para poder tenerles en acción. Doncic regresa el viernes después de un viaje a España para tratarse de una lesión en los isquiotibiales. Reaves padece un desgarro muscular de grado 2 en el oblicuo izquierdo y parece poco probable que esté disponible.

3. El factor Kevin Durant

Kevin Durant es un jugador que suele crecerse en los momentos de apremio, sobre todo en postemporada. Sigue siendo un anotador élite en la liga y los Lakers tendrán que doble marcarlo para evitar que haga daño. Su dupla con Amen Thompson para encontrar espacios y conseguir tiros abiertos ha sido letal en el buen momento que viven los Rockets, con 9 victorias en sus últimos 10 compromisos. Durant viene de promediar 26.0 puntos, 4.8 asistencias y 5.5 rebotes.

4. El dominio de Alperen Sengun

Sengun viene de la mejor temporada de su carrera y es uno de los mejores centros de la liga, promediando 20.4 puntos y 8.9 rebotes, siendo un gran pasador con sus 6.2 asistencias por compromiso. Es el faro por el que todos se guían en el ataque de Houston. Juega muy bien al pick and roll y además es un jugador con buenos movimientos de espaldas al aro. Los Lakers tendrán que buscar detenerle y esa será la labor de Deandre Ayton y Jaxson Hayes.

5. La profundidad de las bancas

Los Rockets tienen una mejor segunda unidad y eso puede ser determinante en la serie. Jugadores como Isaiah Crawford, Jeff Green, Dorian Finney-Smith pueden hacer que los titulares de los Rockets tengan un buen descanso. Con las ausencias de Reaves y Doncic, los Lakers están comprometidos con sus jugadores del banco y la rotación del entrenador JJ Redick debe ser más corta.

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