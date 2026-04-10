Aconsejan a LeBron James a terminar su carrera en la NBA con los New York Knicks

Mientras que LeBron James está ocupado intentando ser la bujía ofensiva de los Lakers ante la ausencia de Austin Reaves y Luka Doncic, muchos analistas, aficionados e incluso jugadores de la NBA se preguntan dónde jugará el "Rey" la próxima temporada.

Lo que parece claro es que no será en los Lakers, ya que no han existido conversaciones para una renovación. El contrato actual de James ($52.6 millones ganó en este 2026) representa un alto porcentaje de la nómina del equipo y buscan invertir ese dinero en otra figura.

Hay varios equipos a los que se le ha vinculado al veterano de 41 años de edad. Los Golden State Warriors, New York Knicks e incluso dos equipos con los que ya ha estado: Cleveland Cavaliers y Miami Heat.

“Si yo fuera [LeBron James], consideraría muy seriamente jugar mi último año con los New York Knicks… ¿Pueden imaginar lo que eso significaría para el baloncesto?”, dijo esta semana Kendrick Perkins, ex jugador de la NBA y ahora analista de televisión.

“If I'm [LeBron James], I would really, really consider playing my last year with the New York Knicks… Can you imagine what that would do for the game of basketball?”



- Kendrick Perkins 👀



(via @ESPNNBA) pic.twitter.com/FbiBnJtkRn — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 9, 2026

La idea del ex jugador de los Boston Celtics tiene mucho sentido. Los Knicks no ganan un título desde la temporada desde 1973, siendo una de las sequías más grandes en la historia de la liga.

Para James, jugar en un mercado como el de Nueva York, con un equipo histórico y bien conformado para ganar el título, representaría otro reto para su carrera. Los Knicks cuentan con Jalen Brunson como su principal figura y tienen a Karl Anthony-Towns como otra de sus estrellas.

Un tridente conformado por James y esto dos jugadores le podría dar un impulso necesario a los Knicks, un equipo que ha sido inconsistentes en los últimos años y que necesita esa dosis de experiencia de un cuatro veces campeón de la NBA.

James se convertirá en agente libre al finalizar la temporada y, aunque sus números han sido consistentes pese a tener 41 años de edad, es poco probable que encuentre un contrato similar en el mercado.

Los Knicks pueden ofrecer un pacto interesante, que no llegue a la cifra que le pagan los Lakers en esta temporada, pero que sea beneficioso para ambas partes. La decisión del jugador será clave, ya que tiene la posibilidad de jugar por tercera vez en su carrera con los Cavaliers, el equipo de su ciudad, donde ya ganó el histórico campeonato en el 2016.

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