Comisionado de la NBA anuncia si LeBron James se retirará después de esta temporada

LeBron James está en el marco de su última temporada de contrato con Los Angeles Lakers y aunque muchos creen que está en las postrimerías de su carrera, el Comisionado de la NBA reveló que el Rey no tiene pensado retirarse tras las Finales de 2026.

James fue una las figuras del triunfo de los Lakers 107-98 sobre los Houston Rockets en el Juego 1 de la serie de playoffs y su rendimiento no invita a pensar que esté listo para retirarse. Aportó 19 puntos con 8 rebotes y 13 asistencias en 38 minutos en cancha, demostrando que aún puede rendir al máximo nivel en la liga.

Silver, por su parte, dijo en WFAN Sports Radio que no tiene información de que James tenga planeado retirarse, contando con su presencia en la competición en la campaña 2026/27.

"Quiero que LeBron juegue hasta donde quiera jugar. Aún está jugando a un alto nivel. No parece que tuviera 41 años. No tengo indicaciones de que quiera parar de jugar", dijo Silver.

“I have every indication that he plans to keep playing next season.”



- Adam Silver on LeBron James future



(Via @WFAN660, h/t @TheNBABase) pic.twitter.com/y0BUlK7UiA — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 18, 2026

Estas declaraciones vienen después que un reporte de The Athletic informara que LeBron no tiene pensado hacer un "Tour de Despedida" ni se ha organizado nada al respecto, por lo que su retiro no está cerca.

“Fuentes del equipo y de la liga, a quienes se les concedió el anonimato para hablar abiertamente, dicen que James no ha tomado ninguna decisión respecto a su futuro. La idea de que James querría una gira de despedida —citada durante mucho tiempo como evidencia de que esta temporada sería la última— es falsa, dijeron esas fuentes, y varias de ellas incluso escucharon eso del propio James”, reportó el analista de The Athletic, Sam Amick.

James cumplirá 42 años de edad la próxima temporada, pero esta zafra demostró que sigue vigente. Promedio 20.9 puntos por partido, con 6.1 rebotes y 7.2 asistencias. Fue clave para que los Lakers clasificaran a la postemporada en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste.

LEBRON JAMES: "I was on the floor with my son. In a playoff game. That's probably the craziest thing that's ever happened to me in my career.



"It was so cool to be out there with him, and his brother, and his sister, and his mom in the building, and his grandma... my mom gets to… https://t.co/K51oa1x9B5 pic.twitter.com/IkP5cToLqt — NBA (@NBA) April 19, 2026

Ahora James sólo está enfocado en avanzar con los Lakers en la serie ante Houston para después ver qué destino es el ideal para él. Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Golden State Warriors y los propios Lakers son los candidatos para firmarlo, aunque siempre a la baja, para que su presencia no se interponga en los planes competitivos de las distintas organizaciones.

Cabe recordar que James fue el jugador más visto de la liga en la temporada 2025/26 con con 2.85 billones de visualizaciones, superando a nombres como Victor Wembanyama (2.43 billones), su compañero Luka Doncic (2.11 billones), Stephen Curry (1.87 billones), Nikola Jokic (1.23 billones), Shai Gilgeous-Alexander (1.14 billones), Kevin Durant (1.03 billones) y hasta a Austin Reaves (696 millones).

Más contenido de LeBron James