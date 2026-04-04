El alegato del agente de Luka Doncic para que sea elegible al MVP de la NBA

Los Angeles Lakers ya deben estar planificando la primera ronda de los playoffs de 2026 sin Luka Doncic, quien fue diagnosticado con una distensión de grado 2 en los isquiotibiales, lesión que sufrió en el partido del jueves ante el Oklahoma City Thunder.

Pero más allá de que el base esloveno pueda estar en plenitud de condiciones para la etapa decisiva de la postemporada, su agente Bill Duffy, de WME Basketball, emitió un comunicado divulgado por Shams Charania, de ESPN, alegando por qué Luka debería ser elegible a los premios y distinciones de final de campaña, algo que por regla ya el jugador no sería candidato.

"Esta temporada, Luka Doncic ha rendido a un nivel histórico, liderando la liga en anotación, llevando a los Lakers al tercer puesto de la Conferencia Oeste y situándose en el centro de una de las pugnas por el MVP más reñidas que se recuerdan. Para asegurar que los increíbles logros de Luka esta temporada reciban el reconocimiento que merecen y que él pueda ser considerado para los premios de fin de temporada de la liga, tenemos la intención de solicitar una 'Excepción por Circunstancias Extraordinarias' a la norma de los 65 partidos", inicia el comunicado Duffy.

Statement from Luka Doncic’s agent Bill Duffy of WME Basketball: "This season, Luka Dončić has performed at a historic level, leading the league in scoring, carrying the Lakers to third place in the Western Conference and placing himself in the middle of one of the most tightly… https://t.co/bKVOmzheDE — Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2026

"Luka se perdió dos partidos esta temporada debido al nacimiento de su segundo hijo en Eslovenia. Su hija nació el 4 de diciembre en otro continente y, sin embargo, él ya estaba de regreso en Estados Unidos compitiendo con su equipo el 6 de diciembre. Luka ha hecho grandes esfuerzos para estar presente con su equipo y con esta liga a lo largo de la campaña. Su temporada, marcada por la ruptura de récords, merece quedar registrada en los libros de historia, a pesar de la desafortunada lesión sufrida anoche y de otras circunstancias extraordinarias. Esperamos colaborar con la NBAPA y con las oficinas de la liga para garantizar un desenlace justo en este asunto", finalizó.

La estrella de los Lakers vive una de sus mejores temporadas en la NBA, promediando 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos. Sin embargo, esta ausencia hará que no alcance el requisito de 65 partidos necesarios para optar a los premios de fin de temporada de la NBA.

De no haber una excepción de marca mayor aprobada por la NBA, Doncic se quedará fuera de la lucha por el premio Jugador Más Valioso, dejando a Shai Gilgeous-Alexander, del Oklahoma City Thunder, y Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, como los favoritos para alzar el trofeo al mejor jugador de la campaña.

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