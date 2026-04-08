Anthony Davis sobre su cambio a Mavericks: "Pensé que iba a jugar con Luka en Lakers"

Anthony Davis todavía no olvida el cambio que lo llevó justo antes de la fecha límite de la temporada pasada a los Dallas Mavericks proveniente de Los Angeles Lakers. En el conjunto californiano estaba totalmente adaptado, había sido campeón en 2020 y tenía una gran relación con LeBron James.

El ahora jugador de los Washington Wizards recordó el momento en el que recibió la llamada y se enteró que tenía que dejar a los Lakers, en su reciente participación en el podcast de Draymond Green, estrella de los Golden State Warriors.

"No sabía qué iba a hacer LeBron, así que mi mente de inmediato fue a '¿Voy a jugar con Luka? ¡OMG!' Siempre hablábamos con Rich Paul de lo bueno que es Luka", explicó Davis, quien en un principio estuvo confundido con la transacción.

"No pensaba que me iban a cambiar. Pensé que iba a jugar con Luka y luego me entero de que iba a ir a Dallas y no lo podía creer. Nunca hubo una discusión en la que yo pensara que me iban a cambiar. Cuando me vi fuera y vi que LeBron iba a jugar con Luka, pensé 'estos tipos pueden llegar a Las Finales'", añadió Davis.

AD contó que cuando le avisaron que lo cambiaban a Dallas era para que haga dupla con Luka.



"No sabía qué iba a hacer LeBron, así que mi mente de inmediato fue a '¿Voy a jugar con Luka? OMG!' Siempre hablábamos con Rich Paul de lo bueno que es Luka."pic.twitter.com/EWiRnwmyjm — NLB (@NBALAKERSBLOG) April 8, 2026

El tiempo de Davis en Dallas fue efímero y lleno de lesiones. Los Mavericks cambiaron al 10 veces All Star en febrero, en un movimiento hecho para liberar espacio en salarios. En la transacción, los Mavs recibieron a Khris Middleton, Marvin Bagley III, AJ Johnson, y cinco selecciones del draft, mientras enviaban a Davis, D'Angelo Russell, Jaden Hardy y Dante Exum a la capital de Estados Unidos.

"Pregunté que por qué no me habían llamado. Pensé que Rich Paul (agente) me estaba gastando una broma. Hablé con Nico (Harrison, gerente de Dallas en ese momento) y confirmé que me habían cambiado y de verdad no lo podía creer", explicó Davis.

Los Mavericks han tenido temporadas horribles desde la salida de Doncic, Davis no ha encontrado la salud para mantenerse jugando a tiempo completo y los Lakers jugarán la primera ronda de playoffs, probablemente, sin Doncic, quien ahora mismo está en la lista de lesionados.

Para muchos, es el peor cambio en la historia de los Mavericks, equipo que había llegado a Las Finales un año antes del movimiento, de la mano de Doncic. Ahora la franquicia de Dallas sigue en un proceso de renovación, con el candidato al Novato del Año, Cooper Flagg, como su principal figura.

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