Aseguran que LeBron James no ha tomado una decisión sobre su retiro de la NBA

Desde hace un buen tiempo se ha hablado de una gira de despedida para LeBron James en su última temporada en la NBA. El alero entrará la campaña que viene a su zafra 24, pero según fuentes cercanas al jugador, esa no será la última.

De acuerdo con un reporte de The Athletic, James no ha pedido una gira de despedida ni se ha organizado nada al respecto. Eso es un indicio de que la campaña 2026-2027 no será la última del Rey.

“Fuentes del equipo y de la liga, a quienes se les concedió el anonimato para hablar abiertamente, dicen que James no ha tomado ninguna decisión respecto a su futuro. La idea de que James querría una gira de despedida —citada durante mucho tiempo como evidencia de que esta temporada sería la última— es falsa, dijeron esas fuentes, y varias de ellas incluso escucharon eso del propio James”, reportó el analista de The Athletic, Sam Amick.

LeBron James reportedly never asked for a farewell tour, per @sam_amick



“Team and league sources granted anonymity to speak openly say James has made no decisions regarding his future. The notion that James would want a farewell tour — long cited as evidence this season would… pic.twitter.com/4u8gOsi6hV — NBACentral (@TheDunkCentral) April 17, 2026

James está en la última temporada de su acuerdo con los Lakers y ha manifestado su intención de quedarse en la organización. Seguir jugando con su hijo, Bronny, quien todavía tiene contrato con la organización, es su prioridad.

Varios equipos han mostrado interés en el veterano y en los últimos días ha surgido el rumor de que los Golden State Warriors quieren firmarlo en el verano. Un cierre de carrera jugando junto con el máximo triplero de todos los tiempos, como lo es Stephen Curry, sería un desenlace especial para uno de los mejores jugadores de la historia.

Los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers también han sido mencionados como posibles destinos de James, pero aún no hay nada en concreto.

James cumplirá 42 años de edad la próxima temporada, pero esta temporada demostró que sigue vigente. Promedio 20.9 puntos por partido, con 6.1 rebotes y 7.2 asistencias. Fue clave para que los Lakers clasificaran a la postemporada en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste.

El futuro del alero se definirá una vez termine la temporada. Por ahora, James se mantiene enfocado en ayudar a los Lakers en la primera ronda de playoffs, que disputarán a partir de este sábado ante los Houston Rockets.

Aunque el equipo de Los Angeles tiene ventaja de localía, no son los favoritos para avanzar hacia las semifinales del Oeste. Las lesiones de Austin Reaves y Luka Doncic tienen a los Lakers comprometidos, pero nunca se puede subestimar a James y sus compañeros.

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