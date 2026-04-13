Luka Doncic regresa a Los Angeles Lakers tras su tratamiento en España

Los Angeles Lakers recibirán este martes a su base estrella Luka Doncic tras su viaje a España para someterse a un tratamiento de inyecciones para tratar su lesión en los isquiotibiales que lo dejará al margen en el inicio de la serie de playoffs ante los Houston Rockets.

Shams Charania informó este lunes que el base esloveno tiene previsto regresar este martes a Los Angeles para comenzar su puesta a tono y volver a la acción durante la serie de playoffs ante el equipo de Kevin Durant.

Doncic viajó a España también para solventar algunos problemas legales con su ex esposa sobre la manutención de sus hijas, al tiempo de someterse a un tratamiento que no está disponible en Estados Unidos.

Por su parte, según el doctor y especialista en medicina deportiva, Evan Jeffries, este tipo de procedimiento busca reducir la inflamación y estimular la regeneración del tejido muscular, lo que podría acortar los tiempos de recuperación habituales. "Si esto reduce su tiempo de recuperación a la mitad (de 4 a 6 semanas), teóricamente podría estar de vuelta en 2 o 3 semanas, justo a tiempo para la primera ronda de los playoffs", dijo Jeffries.

"The expectation is that Luka Doncic and Austin Reaves will both be out to start the first round..



Luka Doncic spent the last week in Spain and he underwent multiple injection treatments in that hamstring..



He will be reevaluated on Tuesday" @ShamsCharania #PMSLive pic.twitter.com/bUoCqESTM7 — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) April 13, 2026

La estrella de los Lakers estaba viviendo una de sus mejores temporadas en la NBA, promediando 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos. Sin embargo, esta ausencia hizo que no alcanzara el requisito de 65 partidos necesarios para optar a los premios de fin de temporada de la NBA.

Doncic, sin embargo, será reconocido como el jugador con el promedio de puntos más alto de la campaña.

El europeo logró el segundo campeonato de anotación de su carrera en la NBA al bajar el telón de su zafra regular con 33.5 puntos por encuentro. Se suma a un selecto grupo de 20 jugadores que lo han logrado en más de una ocasión y es el primer miembro de Los Angeles Lakers en conseguirlo desde Kobe Bryant.

El base esloveno ya había logrado ser el campeón de anotación en la temporada 2023/24, cuando con el uniforme de los Dallas Mavericks cerró la temporada con 33.9 unidades por cotejo.

Ahora los Lakers esperan que Doncic pueda retomar su mejor forma y tratar de alargar la serie ante los Rockets para que esté disponible. Austin Reaves, por su parte, no estará listo sino para la siguiente fase de los playoffs.

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