Lakers anuncian el tiempo que se perderá Austin Reaves por su lesión en el oblicuo

Los Angeles Lakers no dejan de recibir pésimas noticias sobre sus figuras a pocas semanas del inicio de los playoffs y este sábado trascendió que Austin Reaves estará fuera de acción de 4 a 6 semanas tras ser diagnosticado con una lesión de grado 2 en el oblicuo izquierdo, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.

Tras saber que Luka Doncic también será baja para la primera ronda de los playoffs de 2026, los californianos ahora tendrán que lidiar con la ausencia de su segunda figura ofensiva, dejándole a LeBron James mucha más responsabilidad en la recta final de la campaña regular, en la cual los Lakers tienen la tarea de asegurarse el tercer lugar de la Conferencia Oeste para tener la ventaja de la localía durante la postemporada.

Reaves sufrió la lesión en la primera mitad de la contundente derrota del jueves ante los Oklahoma City Thunder y se sometió a una resonancia magnética a primera hora del sábado. Los resultados revelaron que el jugador seguramente se perderá los primeros duelos de la primera ronda de los playoffs.

Breaking: Los Angeles Lakers guard Austin Reaves has been diagnosed with a Grade 2 left oblique muscle injury and is out for the remainder of the regular season, sources told @ShamsCharania.



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"Fui hacia atrás para buscar un rebote, me sobreextendí un poco y sentí algo. Recibí tratamiento en el entretiempo y pude jugar, lo cual es una buena señal, pero vamos a ver cómo responde el cuerpo", dijo Reaves después de la paliza recibida por parte del Thunder.

El alero, quien pretende probar la agencia libre de cara a la próxima temporada, tiene promedios de 23.3 puntos, 4.7 rebotes, 5.5 asistencias, 49% en tiros de campo, 36% en triples y 87.1% en tiros libres.

"Estaba en una posición extraña, estirándose por un balón suelto, y simplemente sintió algo, parece ser algo intercostal, en su espalda, entre las costillas. Pudo seguir jugando y luchó para volver, pero veremos cómo se siente mañana", dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick, antes de saber que no contará ni con él ni con Doncic por varias semanas.

¿Cuál es la lesión que tiene Luka Doncic y cuándo regresará a los Lakers?

Luka Doncic será baja por el resto de la temporada regular tras ser diagnosticado con una distensión de grado 2 en los isquiotibiales, lesión que sufrió en el partido del jueves ante el Oklahoma City Thunder y que podría inclusive dejarlo fuera de la carrera por el MVP de la temporada 2025/26.

Shams Charania y Dave McMenamin, de ESPN, informaron que la ausencia de Doncic podría alargarse más allá de la primera ronda de los playoffs, ya que el tiempo de curación de esta lesión podría ir más allá del mes.

La estrella de los Lakers vive una de sus mejores temporadas en la NBA, promediando 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos. Sin embargo, esta ausencia hará que no alcance el requisito de 65 partidos necesarios para optar a los premios de fin de temporada de la NBA.

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