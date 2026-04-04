Austin Reaves se somete a resonancias magnéticas y prende las alarmas en Lakers

Los Angeles Lakers podrían afrontar la recta final de la temporada regular sin sus dos principales armas ofensivas. Y es que tras la fatídica lesión de Luka Doncic (que lo dejará fuera inclusive de la primera ronda de los playoffs), los californianos podrían tener que afrontar el partido ante los Dallas Mavericks sin Austin Reaves, quien tiene molestias en el costado izquierdo y las costillas.

Dave McMenamin, de ESPN, informó este sábado que Reaves se sometió a diversas resonancias magnéticas para conocer el alcance de las dolencias que aparecieron en el partido ante el Oklahoma City Thunder.

Reaves es duda para el juego ante Dallas, esto sabiendo que los Lakers no tienen asegurado el tercer puesto de la Conferencia Oeste. Los Denver Nuggets están a un juego de alcanzarlos, y los Houston Rockets a un par de victorias de hacerlo.

"Fui hacia atrás para buscar un rebote, me sobreextendí un poco y sentí algo. Recibí tratamiento en el entretiempo y pude jugar, lo cual es una buena señal, pero vamos a ver cómo responde el cuerpo", dijo Reaves después de la paliza recibida por parte del Thunder.

El alero, quien pretende probar la agencia libre de cara a la próxima temporada, tiene promedios de 23.3 puntos, 4.7 rebotes, 5.5 asistencias, 49% en tiros de campo, 36% en triples y 87.1% en tiros libres.

JJ Redick says Austin Reaves had multiple MRI exams on his left side/ribs in Dallas. His status for Sunday in Dallas is TBD, per the Lakers. Marcus Smart also remains TBD, per the team. — Dave McMenamin (@mcten) April 4, 2026

Este rendimiento ha convertido el contrato del jugador de quinto año en una auténtica ganga para la franquicia californiana. Aunque la posibilidad de retener a AR15 por 14.9 millones de dólares mediante su cláusula de continuidad parecía, hasta hace poco, una solución ideal para mantener la competitividad del roster sin comprometer la flexibilidad salarial, su progresión y creciente protagonismo han cambiado por completo el escenario.

Diversas informaciones, incluyendo la de Marc Stein, apuntan a que Reaves ya ha tomado la decisión de rechazar dicha opción con el objetivo de maximizar su valor en el mercado. De hecho, no sería la primera vez que apuesta por sí mismo, recordando que el pasado verano ya declinó una propuesta de extensión máxima por parte de los Lakers valorada en 89.2 millones por cuatro años.

"Estaba en una posición extraña, estirándose por un balón suelto, y simplemente sintió algo, parece ser algo intercostal, en su espalda, entre las costillas. Pudo seguir jugando y luchó para volver, pero veremos cómo se siente mañana", dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick.

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