Brandon Ingram reemplazará a Stephen Curry en el Juego de Estrellas de 2026

La lesión de Stephen Curry le dará la oportunidad a la estrella de los Toronto Raptors, Brandon Ingram, de tomar su lugar en el Juego de Estrellas de la NBA de 2026, según informó la liga este martes.

Ingram está teniendo una campaña sólida desde lo estadístico después de acordar con los canadienses por 3 años y 120 millones de dólares. Promedia 22 puntos por partido, 5.8 rebotes, 3.7 asistencias, 47.2% en tiros de campo, 36.4% en triples y 83.5% en tiros libres, ganándose la invitación del comisionado de la NBA, Adam Silver, a las festividades de la competición de este fin de semana.

Recuérdese que los jugadores que ingresan al Juego de Estrellas como sustitutos de lesionados son escogidos por Silver. A su vez, los 10 titulares del partido son escogidos mediante un sistema de votación ponderada entre aficionados, medios de comunicación y jugadores actuales de la NBA, y los 14 jugadores reservas son elegidos mediante una votación de los entrenadores de la liga.

Silver anunció el pasado fin de semana la inclusión de Kawhi Leonard a los equipos estadounidenses que se darán cita en Los Angeles, mientras que Alperen Sengun, de los Houston Rockets, será el reemplazante de Shai Gilgeous-Alexander, quien no podrá estar en el Juego de Estrellas por una distensión muscular.

Para Ingram este será su segundo Juego de Estrellas, esto tras participar del evento en la campaña 2019/2020, cuando aún militaba en los New Orleans Pelicans.

Brandon Ingram has been selected for the 2026 NBA All-Star game ⭐️



He will replace Steph Curry who is out with injury. pic.twitter.com/BB6BbhS3Px — Bleacher Report (@BleacherReport) February 10, 2026

Curry, por su parte, no podrá asistir al Juego de Estrellas por molestias en una de sus rodillas. El base se perdió los últimos tres partidos de los Warriors debido a la lesión. Su última aparición fue el 30 de enero contra los Detroit Pistons, pero abandonó el partido antes del último cuarto por las molestias.

"Es cuestión de ir aprendiendo sobre la marcha qué funciona en la rehabilitación", declaró Curry a Anthony Slater de ESPN. "Porque sigue siendo doloroso. Hay que intentar eliminar toda la inflamación y el dolor. Es algo que todavía tenemos que controlar y gestionar, pero es algo que, si vuelvo demasiado pronto, podría recrudecerse".

Curry, a sus 37 años de edad, está promediando 27.2 puntos por partido, 3.5 rebotes, 4.8 asistencias, 46.8% en tiros de campo, 39.1% en triples y 93.1% en tiros libres esta campaña, en la que está devengando 59.6 millones de dólares, en la que es la penúltima de su contrato con los Warriors.

El armador tiene planeado ganar 62.5 millones de dólares en la temporada 2026/27, en la que podría ser su temporada de retiro de la NBA.

